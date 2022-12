Le dijeron “No Jump” y entendió “Now Jump”: insólita muerte de una turista que practicaba ‘bungee’

Vera Mol tenía solo 17 años cuando se produjo el fatal accidente. El precario manejo del idioma inglés por parte del instructor habría sido la causa.

La protagonista de esta trágica e insólita historia se disponía a lanzarse en la costa norte de España. Estaba entre un grupo de trece adolescentes que enfrentaban la aventura extrema en horas de la noche.

Justo en su turno, enfrentándose al vacío, escuchó la orden del instructor del parque Aqua21 Aventura. “No jump, it’s important, no jump”, expresó el hombre, lo que significa “no saltar. Es importante no saltar”. Pese a la instrucción, Vera se aventó sin notar que el arnés no había sido fijado al puente.

Aparentemente la razón por la que la chica se lanzó fue porque escuchó “now jump” (ahora salta).

Decisiones judiciales

Dos años después de la muerte, la corte de apelaciones de Cantabria (España) confirmó que el hombre que en ese momento estaba a cargo de la seguridad podría enfrentarse a cargos como homicidio accidental.

El fallo dice que el instructor dio la directriz en un idioma “poco comprensible”, lo que incentivó a Vera a lanzarse. Además, el sujeto admitió que su nivel de inglés era básico.

El parque Aqua21 también tendría responsabilidad en el caso, pues no tuvo en cuenta que la ciudadana holandesa era menor de edad y se requería el permiso de los padres.