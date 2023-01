Le extraen curioso objeto con el que intentó quitarse la vida hace dos décadas

Un cepillo de dientes de 14 centímetros le fue retirado de los intestinos antes de que alcanzara el hígado, lo que habría provocado una infección mortal.

El hombre de 51 años, de apellido Li, ingresó al Hospital Popular de Shenzhen, China, por un fuerte dolor abdominal. La tomografía computarizada reveló que tenía un objeto en el cuerpo que no lograba reconocerse.

Al ver la imagen, Li informó a los médicos que 20 años atrás intentó suicidarse tragando un cepillo de dientes, debido a que le diagnosticaron VIH, contraído por el uso de drogas.

Foto: Asiawire

Según lo revelado por medios locales , el hombre detalló que en ese momento no quería hacer frente a la situación y prefería acabar con su vida.

No sintió molestias después del fallido intento suicida, por lo que decidió empezar su recuperación y olvidar esa experiencia. Hasta ahora, dos décadas después, padeció el insoportable dolor que lo llevó al centro médico.

El plástico estaba ennegrecido y las cerdas se habían desintegrado. Los médicos afirmaron que es el elemento más inusual que han extraído.

Li ahora está casado y tiene dos hijos y contó que había asumido que el objeto se había expulsado por sí solo.