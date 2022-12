Le gusta estar con la gente y eso tiene riesgos: EE. UU. sobre amenazas al papa

El presidente del comité de la Cámara de Representantes, Michael McCaul, dijo que las autoridades estadounidenses frustraron una "amenaza" contra el papa Francisco que este mes visitará Estados Unidos.

McCaul precisó en una entrevista con el canal ABC que "estamos vigilando muy de cerca amenazas contra el papa ahora que viene a Estados Unidos. Hemos frustrado una amenaza en particular".

"Él es una persona apasionada. Le gusta salir con la gente y con eso viene un gran riesgo de seguridad", añadió McCaul, quien no precisó en qué consistía esa supuesta amenaza.

Aseguró que ha recibido información clasificada del Servicio Secreto sobre la visita papal que transcurrirá del 21 al 27 de septiembre entre las ciudades de Washington, Nueva York y Filadelfia.

Se mostró especialmente preocupado por las amenazas que suponen los llamados lobos solitarios, que son difíciles de detectar al no estar vinculado a una organización con ramificaciones.

La visita papal irá acompañada en Estados Unidos de mayores aeroportuarios, puntos de control de las ciudades que visita y la prohibición de los ‘palo-selfies’ para hacerse fotos al paso de la comitiva del santo padre.