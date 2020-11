¿Le gustaría escribirle a Maduro al WhatsApp? El líder venezolano dio su número

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , habilitó un número de WhatsApp ad portas de las elecciones legislativas del 6 de diciembre.

La línea es 04262168871.

“Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela”, posteó en su cuenta de Twitter.

¡Ajá Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el número #04262168871. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/vCZcrOdRHb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2020

Poco después publicó un video con algunos de los mensajes que ha recibido y afirmó: “La receptividad ha sido masiva, me han incorporado a miles de grupos en los que les estaré enviando información y material de primera mano sobre la campaña y las elecciones del #6Dic. ¡Atentos!”.

Sin embargo, en el reel de imágenes se pueden leer mensajes en los que le hacen reclamos, bromas y hasta lo insultan: “que no se vaya más la luz”, “¿por qué no me responde?”, “y tú qué me cuentas”, “tu mamá te…”, “Maduro, responda”. Otros le envían comentarios de admiración.

