Le puso un cigarrillo encendido en la boca a su bebé de 11 meses y publicó el video en Instagram

Justificó que lo hacía para que el pequeño “le cogiera asco”, una excusa que exacerbó más las críticas que recibió en las redes sociales.

La comunidad en Madrid, capital de España, quedó estupefacta al ver la escena que no tiene explicación. Se trata de una mujer que toma un cigarrillo encendido y lo pone en la boca de su hijo, de tan solo 11 meses.

El niño lo toma con sus labios, pero se le cae encima, corriendo el riesgo de quemarse por la conducta irresponsable de su progenitora. Como si fuera poco, la mujer insiste en volvérselo a poner en la boca del menor.

No contenta con correr el riesgo, publicó el video en Instagram, donde se hizo viral a raíz de la ola de críticas que recibió.

Al sentirse acorralada, la mujer decidió publicar una excusa pública:

"Mi hijo siempre echa la mano al tabaco, si ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida. Creí que poniéndoselo en la boca le cogería asco, (Ejemplo), como la madre que echa pimienta al chupete para que el niño le coja asco. Me equivoqué, y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando".

El escrito lo finaliza diciendo “soy una madre que da la vida por su hijo, y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón. Espero que me perdonen”.