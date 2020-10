Le quemaron el rostro con ácido, no se rindió y hoy es influenciadora digital

Esther Jiménez es una mujer de República Dominicana que hace nueve años fue víctima de un ataque con ácido cuando trabajaba como cajera en una cafetería.

“Un día llegó un muchacho y se quedó mirando una cadena que yo tengo”, afirmó en diálogo con CNN en español. Esa persona luego le dijo: “toma que ahí te mandaron”, y le lanzó a la cara “ácido del diablo” que tenía en un vaso.

Esther aseguró que se vio a “un hilo de la muerte”, pues sufrió quemaduras de tercer grado, sobre todo en el rostro, cuello, brazos y piernas, además de que su nariz debió ser reconstruida, según informó CNN en español .

Este ataque ocurrió durante la última semana de septiembre de 2011 y, desde entonces, Esther, quien hoy tiene 34 años, ha sido sometida a 27 cirugías, incluida la extracción del ojo izquierdo para no perder su visión totalmente.

Esther dice que no le desea eso a nadie ni siquiera al que le lanzó el ácido, pero también sostiene que aunque haya justicia nada le devolverá lo que perdió. Según reportó CNN en español, el procurador fiscal de la provincia Monseñor Nouel, Joel Antonio López, reabrirá el caso.

“Si lo entran preso ahorita salen y para ellos ya pagaron, eso no es justicia para una persona que le hacen un daño tan grande como me hicieron a mí”, aseguró Esther.

Pese al irreparable daño físico que sufrió y todas las cirugías a las que ha sido sometida, Esther Jiménez, quien además es madre soltera de cuatro niños, continuó con su vida y encontró apoyo en las redes sociales, al punto que ahora es una influenciadora digital que ayuda a los demás.

“Siempre quiero recordarles que, para nosotros estar bien, tenemos que cambiar nuestro pensamiento porque nuestra vida es el reflejo de lo que nosotros pensamos. Me he dado cuenta de eso mucho, lo digo porque ya lo he pasado y he pasado momentos difíciles”.

Este mensaje lo envió en una de sus publicaciones más recientes donde hizo referencia a una persona que le pidió ayuda económica y aseguró que, si bien ella no contaba con los recursos para hacerlo, sí logró, mediante unos amigos, conseguir el auxilio que le solicitaban.

“Quiero darles gracias, los amo, a todos mis seguidores porque gracias a ustedes yo estoy bien y puedo ayudar a otras personas. Dios los bendiga”, concluyó en el video publicado en su cuenta de Instagram @jimenez.esther, donde la siguen más de 72.500 usuarios.

Ahora, según CNN en Español, Esther planea crear un canal en YouTube para seguir siendo una voz, una guía y un ejemplo para quienes consideren que han perdido la esperanza.

Esther Jiménez es, sin dudas, fuente de inspiración para las miles de personas que la siguen en las redes sociales.