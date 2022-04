Le rogó a su papá llevarlo al trabajo para ganar “una monedita” por su cumpleaños y murió arrollado

Un joven que le rogó a su papá que lo llevara al trabajo para juntar dinero que le permitiera hacerse un asado para celebrar su cumpleaños 18, que sería este viernes 29 de abril, murió arrollado por un taxista cuando se movilizaba en su bicicleta.

“Yo no lo quería llevar porque era menor, pero como el viernes eran sus 18 me dijo: ‘Papi, llévame, quiero hacer una monedita para hacerme un asadito’. Por eso iba conmigo”, contó Juan Arias al Diario de Cuyo.

Hacía solo dos días que el hombre, que labora en una obra de construcción en San Juan, Argentina, le había comprado un celular a su hijo, con el que iba a empezar a incursionar en el mundo de las redes sociales.

El papá del adolescente que soñaba con celebrar su cumpleaños 18 relató que iba delante de él cuando “sentí un golpe, miré para atrás y me puse a buscarlo porque no lo veía”. Lo encontró en una cuneta: “Yo le hablaba, le gritaba... él estaba sentadito y no podía hacer nada” porque ya había fallecido.

Autoridades buscan establecer si imputan al taxista por la muerte del adolescente, que era el mayor de seis hermanos.