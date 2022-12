Leopoldo López alerta sobre posible atentado en su contra

El líder opositor Leopoldo López, condenado a casi 14 años de cárcel, alertó sobre la posibilidad de sufrir un atentado en prisión, y responsabilizó al gobierno venezolano de lo que le pueda ocurrir.

"Alerto a Venezuela y al mundo que cualquier atentado contra mi integridad personal es responsabilidad de Nicolás Maduro y sus esbirros!", señaló López en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter.

Lilian Tintori, esposa del dirigente y quien administra dicho perfil, señaló más temprano en Madrid que López le confesó por primera vez su temor de ser asesinado en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afuera de Caracas, donde se encuentra recluido.

"El viernes, hablando con él, me dijo algo que nunca me había dicho en un año y siete meses (de reclusión): 'siento que me quieren asesinar porque tienen absoluto control de mí'", relató Tintori en una rueda de prensa tras reunirse con el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy.

Añadió que su esposo, quien según dijo se encuentra aislado y sin contacto con otros presos, teme ser envenenado con la comida.

En otros mensajes en Twitter, López llamó a participar este sábado masivamente y en paz en una marcha convocada para protestar contra el gobierno y rechazar la sentencia a 13 años y nueve meses de cárcel que le fuera dictada el pasado 10 de septiembre.

El dirigente suele difundir cartas a través de su esposa y de sus abogados, así como tuits que son escritos por Tintori, según una fuente de su partido, Voluntad Popular, consultada por la AFP.

Líder del ala radical de la oposición venezolana, López fue condenado por cargos relacionados con las manifestaciones contra Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.

La sentencia ha sido criticada por varios gobiernos y líderes internacionales, que cuestionan la independencia de la justicia venezolana.