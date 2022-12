Leopoldo López apelará este viernes su condena ante la justicia venezolana

El líder opositor venezolano Leopoldo López apelará el viernes la condena a casi 14 años de cárcel, porque su defensa estima que la sentencia contiene vicios que demuestran una motivación política.

"Vamos a presentar un recurso de apelación, a denunciar que hubo violación del debido proceso y del derecho a la defensa", dijo el abogado Juan Carlos Gutiérrez en rueda de prensa.

Según el abogado, el fallo tiene "vicios de fondo y de forma", pues el Ministerio Público (fiscalía) no logró probar los delitos de los cuales se acusaba a López, líder del ala radical de la oposición venezolana.

El recurso será interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Caracas, que en caso de admitirlo deberá convocar a las partes a un juicio oral.

"Será una oportunidad para demostrar que en Venezuela hay jueces probos que no se someten. La sentencia tiene que ser revocada y Leopoldo puesto en libertad", añadió el jurista.

López, de 44 años, fue condenado a 13 años y nueve meses de cárcel el pasado 10 de septiembre acusado de incitar a la violencia durante protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos, cientos de heridos y capturados entre febrero y mayo de 2014.

En concreto, el dirigente fue sentenciado por episodios ocurridos el 12 de febrero que afectaron, entre otros, la sede de la Fiscalía General en Caracas, pero en los que según Gutiérrez nada tuvo que ver su defendido.

El propio López dijo este martes a través de su cuenta de Twitter, administrada por su esposa Lilian Tintori, que fue condenado por "usar la palabra" y "protestar pacíficamente".

"La sentencia reconoce que nunca llamé a la violencia", dijo el dirigente encarcelado en la red social.

Ese día, 12 de febrero de 2014, el político convocó a una marcha para promover su estrategia "La Salida", que buscaba la renuncia de Maduro por la presión de manifestaciones callejeras, pero según él con apego a la Constitución.

"Nunca dio instrucciones que incitaran a una persona a cometer algún acto violento. No hubo figura de determinador", sostuvo Gutiérrez, subrayando que López es un "preso de conciencia" por sus críticas al gobierno.

"Cuando se le acusa de asociación criminal, no se demostró que hubiera una banda organizada para cometer delitos", argumentó el letrado, y añadió que tampoco "fueron probados" los delitos de daños a bienes públicos.

La sentencia contra el dirigente ha sido criticada por varios gobiernos y líderes internacionales, que cuestionan la independencia de la justicia venezolana y piden que se le garantice el debido proceso.