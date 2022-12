Leopoldo López desmiente a Nicolás Maduro sobre su participación en negociaciones

“Bien sabes que no he asistido a ninguna reunión”, dijo el opositor, bajo arresto domiciliario. Su esposa también negó lo dicho por el presidente venezolano.

Maduro aseguró en su programa semanal de televisión que López había tomado parte en encuentros para un diálogo entre el gobierno y la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

"El señor Leopoldo López, inclusive en su condición de penado, ha asistido a reuniones", afirmó el gobernante, sin precisar las fechas de esas citas.

A López, preso desde febrero de 2014, le fue concedida una medida de arresto domiciliario el pasado 8 de julio, como parte de la cual tiene prohibido hacer declaraciones públicas.

"Aun con el riesgo de hacerlo, he decidido comunicar mi posición clara ante ustedes y la comunidad internacional", añadió el político, quien manifestó su disposición a dialogar "sin manipulaciones".

"Bien sabes @NicolasMaduro que no he asistido a ninguna reunión. Estoy preso injustamente, primero en una cárcel militar, ahora en mi casa", señaló López en mensajes de Twitter escritos por su esposa, Lilian Tintori.



Bien sabes @NicolasMaduro que no he asistido a ninguna reunión. Estoy preso injustamente, primero en una cárcel militar, ahora en mi casa — Leopoldo López (@leopoldolopez) September 18, 2017

Ella también negó dichos encuentros.



.@leopoldolopez No ha ido a ninguna reunión. No ha salido de la casa desde que lo trasladaron. — Lilian Tintori (@liliantintori) September 18, 2017

