Leopoldo López mantendrá huelga de hambre hasta que liberen a líderes opositores

El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, negó hoy que el líder opositor Leopoldo López, preso desde febrero de 2014, estuviera en huelga de hambre este domingo y aseveró que tampoco está incomunicado desde el viernes como ha dicho la esposa del recluso, Lilian Tintori.

"Yo hablé con el director de la cárcel de Ramo Verde y me dice que Leopoldo López almorzó, desayunó; no está en huelga de hambre. Me estoy refiriendo al día domingo", aseguró Saab a la emisora colombiana Blu Radio sin precisar si hoy ayunó.

López, junto al exalcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos, explicó en un vídeo divulgado este sábado que ambos van a realizar una huelga de hambre para lograr su liberación y el cese de la "persecución, la represión y la censura".

Asimismo, solicitaron la fijación de la fecha para las elecciones parlamentarias que tendrán lugar, según las últimas informaciones, en el último trimestre de este año, y que éstas "cuenten con una observación electoral" por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE).

Además de negar la huelga de hambre, Saab negó que López se encuentre incomunicado desde el viernes, tal como denunció hoy en otra emisora colombiana Tintori, quien dijo que su esposo estaba "aislado en una celda de castigo".

"Que se diga la verdad, los hijos de Leopoldo López por mediación nuestra vieron a su padre ayer (domingo), por lo tanto no esta incomunicado", puntualizó.

Tintori, que respondió en directo al funcionario, admitió esta visita pero dijo que no la satisface, ya que ella desconoce en primera persona la situación de su esposo, puesto que, reiteró, se le ha impedido la entrada a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas.

Saab precisó que el sábado Tintori se puso en contacto con él para solicitar su mediación y que así lo hizo, por lo que dijo no entender las críticas de la esposa de López, a la que acusó de mentir.

"Nunca habrá un reconocimiento de lo que hacemos pero seguiremos haciendo nuestro trabajo", destacó el defensor del pueblo venezolano.

Leopoldo López, líder del partido Voluntad Popular, está en prisión preventiva (a la espera de juicio) desde febrero de 2014 acusado de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos relacionados con una protesta considerada el estallido de las movilizaciones antigubernamentales del primer semestre de aquel año.