Leopoldo López se sumó al llamado de rebelión de la Asamblea venezolana

El opositor venezolano Leopoldo López, preso en la cárcel de Ramo Verde, hizo un llamado vía Twitter a los venezolanos para que se manifiesten este miércoles en la llamada “Toma de Venezuela”. La movilización busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que quite los obstáculos al referendo revocatorio que busca la salida del mandatario vía voto popular.



Y por eso convoco a todos los venezolanos a que con fuerza, espíritu y convicción tomemos Venezuela este próximo #26Oct — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 24, 2016

La voz de López se suma al llamado de la Asamblea Nacional Venezolana, dominada por la oposición, que se declaró en rebelión al poder ejecutivo luego del mecanismo de revocatoria popular se viera frustado por supuestas irregularidades en la recolección de firmas de la oposición en tres estados.

Parlamento pide defender la democracia

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, llamó a los ciudadanos y a la comunidad internacional a defender la democracia, al acusar al gobierno de dar un "golpe de Estado" con la suspensión del proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

En una tensa sesión de cuatro horas, suspendida casi 45 minutos por la irrupción de grupos chavistas en el hemiciclo, la Asamblea Nacional declaró en su resolución "una ruptura del orden constitucional" de parte del "régimen" de Maduro.

En ese sentido, acordó "convocar al pueblo de Venezuela a la defensa activa" de la Carta Magna "hasta lograr la restitución del orden constitucional" y "solicitar a la comunidad internacional la activación de mecanismos" para el "retorno de la democracia".

Aunque el presidente legislativo Henry Ramos Allup había mencionado la posible apertura de un "juicio político" contra Maduro, el tema no fue discutido ni incluido en la resolución.

No obstante, los diputados convocaron a sesión el martes para evaluar "la situación constitucional del presidente", a quien acusan de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, lo que lo inhabilitaría para ejercer el cargo.

"Daremos los implementos para que comience una sesión para llevar un juicio político y legal al presidente (...) para ver cuál es su responsabilidad en la ruptura constitucional", anotó Julio Borges, jefe de la bancada opositora.

El acuerdo también exige a la Fuerza Armada "no obedecer o ejecutar ningún acto contrario a la Constitución".

El Parlamento decidió además reemplazar "de inmediato" a las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a los que la oposición acusa de ser aliados del gobierno.

Al considerar la resolución como un "intento chimbo (engañoso) de copiar el golpe de Estado en Brasil", el jefe de la fracción oficialista, Héctor Rodríguez, recordó que la Asamblea fue declarada en desacato por el TSJ hace dos meses y sus actos nulos.