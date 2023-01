Liberado opositor Gilber Caro, horas antes de la llegada de Michelle Bachelet a Venezuela

Familiares de presos políticos le piden a la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU que los escuche y se reúna también con ellos.

El pasado 26 de abril, el diputado opositor Gilber Caro fue detenido por segunda vez por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, sin ser presentado ante tribunales. Este lunes, sorpresivamente, fue liberado y recibido por una comisión integrada por chavistas y opositores que forman parte del Grupo de Boston.

La excarcelación se produce horas antes de la llegada al país de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Noticias Caracol conversó con el diputado.

¿Dónde estuviste? 53 días en el Helicoide.

¿No te llevaron nunca a tribunales o a juicio? En lo absoluto, no me dejaron hablar con absolutamente nadie.

¿Cómo calificas tu detención? Arbitraria, violatoria a los derechos humanos.

¿Crees que tu salida se deba a la visita de Bachelet? Creo que en parte influenció (sic).

Pero esta no fue la única liberación. En Twitter el director del foro penal anunció la salida de prisión de Melvin Farías y Junior Rojas, dos efectivos de seguridad de un centro comercial, detenidos desde hace 14 meses tras enfrentarse a escoltas de un funcionario chavista.

Familiares de presos políticos enviaron un mensaje a Bachelet para que liberen a los más de 700 detenidos por esta razón.

“Yo sí le digo a Bachelet, ella que fue víctima de la tortura, su papá que fue víctima de la tortura…que lo mataron, que ella no solo se reúna con el gobierno, que vea la realidad de una Venezuela que sufre, que es torturada y lucha por su libertad”, indicó Ana María Da Costa, hermana de un preso político.

Familiares de los generales y exministros del chavismo Miguel Rodríguez Torres y Raúl Baduel denunciaron que fueron trasladados a otros sitios de reclusión sin notificar a sus abogados. Ya tienen más de 50 días sin verlos.

La noche de este lunes el tribunal de control a cargo de la juez Carol Padilla decidió pasar a juicio al exdirector del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, y a Juan Planchar, acusados por Nicolás Maduro de formar parte de un entramado de corrupción junto a dirigentes de la oposición.

