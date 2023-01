Liberan a clarinetista detenida por expresar en Twitter su oposición al gobierno de Maduro

Karen Palacio había denunciado su despido del sistema de orquestas por su posición política. No es la única encarcelada por sus opiniones en la red social.

Karen Palacios, de 25 años, tenía boleta de excarcelación desde el 18 de junio pero aun así permaneció detenida por denunciar en su cuenta de Twitter su despido del sistema de orquestas por su posición política.

Su madre y el foro penal hicieron público el caso el pasado lunes y 48 horas después quedó libertad, aunque esta no será plena.

“Ella quedó con una medida de presentación cada 30 días en el tribunal y tiene prohibición de declarar a los medios de comunicación y utilizar redes sociales”, explicó Stefania Migliorini, abogada de la ONG Foro Penal.

La organización que defendió a la joven músico, contabiliza 589 presos políticos en Venezuela, entre ellos 61 mujeres.

Pero Karen Palacios no era la única venezolana que estaba presa por escribir en su red social. Pedro Jaimes se encuentra en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia desde hace un año y dos meses por difundir en su cuenta de Twitter la ruta del avión presidencial, una información que es pública.