Líder afroamericana resultó no ser negra

Rachel Dolezal lidera la sección de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Raza Negra (NAACP) en Spokane, es docente de estudios africanos a nivel universitario y forma parte de una comisión de supervisión de la policía.

Pero la artista y activista de 37 años, de cabello oscuro y rizado y tez morena clara, ahora es el centro de un furor sobre identidad racial luego de que integrantes de su familia revelaron que ella se ha presentado falsamente a sí misma como una mujer de raza negra por años, siendo que de hecho es blanca. Como prueba, presentaron fotografías de ella cuando era una niña rubia y de ojos azules.

La ciudad también investiga si ella mintió sobre su origen étnico en su solicitud para formar parte de la comisión de la policía. Y las autoridades indicaron el viernes que suspendían las investigaciones sobre las acusaciones de acoso racial presentadas por Dolezal, entre ellas una a principios de este año en la que la mujer aseguró que recibió un mensaje con frases racistas por correo en su oficina.

La NAACP emitió el viernes un comunicado de apoyo a Dolezal, que durante mucho tiempo ha sido una figura importante en la comunidad de derechos humanos en Spokane.

"La identidad racial de una persona no es un criterio estándar calificativo o descalificativo de la directiva de la NAACP", señaló la organización. "En cada rincón de este país, la NAACP sigue comprometida para asegurar la justicia política, educativa y económica para todos".

Dolezal no respondió varios mensajes telefónicos dejados el viernes por The Associated Press.

El jueves, ella evadió responder las preguntas sobre su raza y origen étnico en una entrevista con el periódico The Spokesman-Review (http://bit.ly/1MuATMc ).

"Esa pregunta no es tan fácil como parece", dijo. "Existe mucha complejidad, y no sé si todo mundo comprendería eso".

"Todos venimos del continente africano", añadió.

La doctora Camille Zubrinsky Charles, una profesora de sociología de la Universidad de Pennsylvania y una experta en temas de identidad racial, dijo que las personas pueden identificarse con gente de otras razas sin necesidad de hacer lo que Dolezal hizo.

"Generalmente, el formar parte de esta comunidad no requiere que alguien asuma esa identidad", añadió. "Sería difícil convertirse en presidente de la sección local de la NAACP, pero lograr las metas en sí no requiere hacerse pasar como miembro de ese grupo".

Quizá ella "vio su blancura como una barrera para hacer el trabajo de defensa en el mundo de la justicia social", comentó Charles, que es de raza negra.

Ruthanne Dolezal, de Troy, Montana, dijo a los reporteros esta semana que ella no ha tenido contacto con su hija en años. Explicó que Rachel empezó a "disfrazarse" luego que la familia adoptó a cuatro niños afroestadounidenses hace más de una década. Rachel luego se casó con un hombre negro, de quien luego se divorció, y culminó sus estudios en historia negra en la Universidad Howard.

Ruthanne Dolezal mostró además a los reporteros fotografías de cuando su hija era una niña de cabello rubio y lacio y ojos azules.

Mientras tanto, una investigación fue abierta por el gobierno municipal de Spokane, donde Dolezal se identificó como una persona con varios orígenes étnicos, incluyendo blanca, negra y amerindia, en la solicitud para formar parte de la Comisión de Supervisión de la Oficina de la Policía.

Dolezal ha presentado varios reportes de acoso racial desde 2009 ante las autoridades de Spokane y de la cercana Coeur d'Alene, Idaho, donde trabajó en el Instituto de Educación de Derechos Humanos.

La región, que es predominantemente blanca, tiene un historial de problemas en las relaciones entre razas. El norte de Idaho incluso llegó a ser la sede de las Naciones Arias.