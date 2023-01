Líder de secta es señalado de tener esclavas sexuales y marcarlas como ganado

Keith Raniere, cabeza del grupo de autoayuda Nxivm, fue capturado en México. Grababa las iniciales de su nombre en la pelvis de sus víctimas.

El líder de Nxivm fue capturado en México y deportado a los Estados Unidos, donde es acusado de tráfico sexual y conspiración para trabajos forzados.

Raniere comenzó el grupo Nxivm en 1998 impartiendo talleres de autoayuda conocidos como ‘Programas de éxito ejecutivo’ o ESP. Allí invitaba a las personas para que entraran oficialmente a la organización de corte piramidal.

Los primerizos, denominado ‘espians’, debían pagar aproximadamente 7.500 dólares por un curso o ESP de 160 horas. En esos talleres se les invitaba a pertenecer a la organización con la “única” condición de firmar un acuerdo de confidencialidad y aportar más dinero.

Ya adentro, los miembros tenían la posibilidad de ascender dentro del orden de Nxivm. Para subir de nivel debían tomar más cursos, pagar grandes cifras de dinero y traer nuevos ‘espians’. Algunos incluso se endeudaban y tenían que trabajar para la organización hasta que devolvieran todos los recursos prestados.

Por este tipo de sistema, varias publicaciones señalaban a “Vanguardia”, nombre de Raniere dentro de la organización, y a Nxivm de ser una secta.

A pesar de los señalamientos, los ESP fueron todo un éxito, tanto así que a los pocos años la organización se expandió a Canadá, México y Guatemala.

En dichos países, Nxivm reclutó en sus filas importantes miembros de la farándula y el poder político. Por ejemplo, en México uno de los socios principales y dueño de la franquicia de ESP era Carlos Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

El prestigio de los miembros no salvó a Nxivm y a su líder de las escandalosas revelaciones realizadas por el diario New York Times en 2017.

Gracias al testimonio de varias mujeres que abandonaron el grupo que se decía “una comunidad guiada por principios humanitarios que buscan empoderar a la gente”, se supo de las criminales acciones de ‘Vanguardia’ y su séquito más cercano.

El diario contó que dentro Nxivm, Raniere fundó una organización secreta llamada ‘Dominus Obsequious Sororium’ (DOS), en español ‘dominante sobre sumiso’. El grupo solo estaba conformado por ‘Vanguardia’, en la cúspide, y 50 mujeres en los otros puestos de la jerarquía.

Las mujeres de DOS estaban obligadas a mantener relaciones sexuales con Raniere. Además, en un extraño ritual, eran marcadas en su zona pélvica con las iniciales del líder usando una pluma cauterizadora. Las marcas eran realizadas por una de las miembros del grupo.

Las miembros de DOS, también, tenían que traer nuevas integrantes. La actriz Allison Mack, reconocida por su papel de Chloe Sullivan en Smallville, es señalada de ser una de las mayores reclutadoras del movimiento.

Para mantener el control Raniere le exigía a las mujeres aportar información personal como fotografías desnudas, cuentas bancarias y otra información sensible que garantizara que no iban a revelar los secretos del grupo.

“Raniere creó una sociedad secreta de mujeres con las que tuvo sexo y que fueron marcadas con sus iniciales y que fueron forzadas bajo la amenaza de dar a conocer su información personal y hacerse con sus recursos”, señaló Richard Donoghue, fiscal del distrito este de Nueva York.

Aunque Raniere siempre negó las acusaciones, este huyó de las autoridades a México, en donde fue capturado el 25 de marzo.

“Estos serios crímenes contra la humanidad no son solo espantosos si no también desconcertantes. Hoy ponemos fin a esta tortura”, William Sweeney, investigador del FBI.