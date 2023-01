Líder supremo de Irán llama “payaso” a Trump y dice que EE. UU. les clavará su “daga envenenada”

Ayatolá Jamenei pidió no eclipsar el “sacrificio” del general Qasem Soleimani con las protestas por el avión derribado, que dejó 176 muertos.

El máximo líder iraní, Alí Jamenei, retomó la guerra de palabras con EE. UU. cuando dirigía un sermón que hace ocho años no daba.

En él, aseguró que Donald Trump es un “payaso” que “con mentiras y maldad absoluta dicen que respaldan al pueblo iraní. Deberían ver quiénes son los iraníes”.

También tildó al gobierno estadounidense de traicionero: “Siguen repitiendo: ‘estamos con el pueblo de Irán’. Están mintiendo, incluso si están junto a ellos, es para clavar su daga envenenada en los corazones del pueblo iraní”.

En medio del sermón, calificó como “lacayos de EE. UU.” a los gobiernos de Francia, Alemania y Reino Unido, países en los que, dijo, no confía.

Frente al derribamiento del avión ucraniano en Teherán , Jamenei consideró que fue un amargo accidente que entristeció a Irán, pero que alegró a sus enemigos.