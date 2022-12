Líderes del mundo despiden a Nelson Mandela

Presidentes mundiales y de organismos internacionales, líderes deportivos, casas reales y personalidades de distintos campos hicieron llegar por distintos medios sus condolencias al pueblo africano y a la familia del fallecido presidente. Esto dijeron:

Dilma Rouseff, presidente de Brasil

"Condujo con pasión e inteligencia uno de los más importantes procesos de emancipación del ser humano de la historia contemporánea el fin del apartheid en Sudáfrica", resaltó la jefe de Estado, quien aseguró que el Gobierno y el pueblo brasileño recibieron con consternación la noticia de la muerte del líder sudafricano.

Goodluck Jonathan, presidente de Nigeria

Lo calificó como "uno de los grandes hijos de África" y agregó "Le echarán mucho de menos -continuó- quienes quieren el amor, la paz y la libertad en todo el mundo, y será eternamente honrado por su inmensa contribución al desmantelamiento de la política del apartheid, uno de los regímenes más odiosos cuya filosofía fundamental era la degradación del hombre".

Stephen Harper, primer ministro de Canadá

"El mundo ha perdido uno de sus principales líderes morales y estadistas", dijo tras conocerse la muerte del líder sudafricano Nelson Mandela.

El primer ministro canadiense también recordó que en 2001, Canadá concedió a Mandela la ciudadanía honoraria, un tributo sólo recibido por seis personas en toda la historia del país norteamericano.

Enrique Peña Nieto, presidente de México

"Fue un luchador incansable en favor de la paz, la libertad y la igualdad", dijo el mandatario.

"En nombre de México, lamento profundamente su fallecimiento y expreso mis condolencias al pueblo sudafricano", señaló en Twitter.

Parlamento Europeo

"Sudáfrica pierde hoy a su padre, el mundo pierde a un héroe. Rindo tributo a una de las más grandes personas de nuestro tiempo", señaló el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz en un comunicado.

El presidente de la Eurocámara subrayó que "Nelson Mandela muere hoy, pero su legado vivirá para siempre".

François Hollande, presidente de Francia

"Pese a las humillaciones interminables de una detención que duró 27 años, pudo no solo derrocar un régimen abyecto, sino reconciliar a los sudafricanos y hacer prevalecer la democracia", indicó un comunicado difundido por el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia.

"Se comprometió personalmente en la búsqueda por todas partes de soluciones a conflictos enquistados demasiado tiempo. Hasta el final de su vida, sirvió a la paz", añadió la nota, según la cual su mensaje no va a desaparecer, porque "seguirá inspirando a quienes combaten por la libertad".

Angela Merkel, canciller alemana

"Los muchos años que pasó en la cárcel no doblegaron a Nelson Mandela. De su mensaje por la reconciliación surgió una Sudáfrica nueva y mejor", apuntó Merkel, en un comunicado difundido por la Cancillería alemana.

"El ejemplo de Nelson Mandela y su legado político a favor de la libertad y la no violencia, así como su repudio a cualquier tipo de racismo quedarán como una inspiración para el mundo entero y por mucho tiempo", añade el comunicado, emitido tras conocerse hoy el fallecimiento del legendario líder contra el apartheid.

Jim Yong Kim, presidente del Banco Mundial

"El mundo ha perdido a un hombre que ofreció un arco iris de posibilidades a un país segregado entre negros y blancos. Pero sus regalos a la humanidad se quedan con nosotros", destacó Kim en un comunicado poco después de conocerse el fallecimiento de Mandela.

Joseph Blatter, presidente de la FIFA

"De riguroso luto, me despido de una personalidad extraordinaria, probablemente uno de los mayores humanistas de este tiempo y un querido amigo: Nelson Rolihlahla Mandela", manifiesta Blatter en un comunicado de la FIFA.

"Con Nelson Mandela", añade, "compartí la profunda convicción en el extraordinario poder del fútbol para unir al ser humano de forma pacífica y amistosa y expresar los valores sociales y educativos como una escuela de la vida".

Blatter recuerda cuando Nelson Mandela fue homenajeado y aclamado por la multitud el 11 de julio 2010 en el Soccer City de Johannesburgo. "Fue uno de los momentos más emotivos para mí. Para él, ver la Copa Mundial en Sudáfrica fue un sueño hecho realidad".

Casa real española

Los Reyes y los Príncipes de Asturias enviaron telegramas de condolencias por la muerte de Nelson Mandela al presidente sudafricano, Jacob Zuma, en los que expresan su "tristeza y consternación" por el fallecimiento de un "amigo cercano" y una "figura clave de la Historia".

El embajador español ha transmitido el mensaje de la familia real en el que destacan su dolor por la pérdida de "un amigo cercano que nunca olvidaremos", según califican a Mandela, a quien definen como "una figura clave de la Historia, un hombre con espíritu de lucha, en busca de la libertad, la justicia y la paz entre los pueblos".

Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de Argentina

"La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su gobierno y el pueblo argentino expresan el hondo pesar por el fallecimiento del expresidente de Sudáfrica y referente mundial de la lucha contra el racismo y a favor de los derechos humanos, Nelson Mandela", dijo la Cancillería argentina en un comunicado.

"Infatigable luchador por la vigencia de la democracia en su país, Nelson Mandela, el tan querido 'Madiba', fue uno de los líderes de la resistencia contra el régimen del apartheid hasta convertirse en un emblema mundial en la lucha contra la discriminación y la segregación racial", sostiene el comunicado.

Festival de Cine de La Habana dedica un minuto de silencio

La presentadora del acto inaugural de la cita cinematográfica definió a Nelson Mandela como "amigo de Cuba" y "héroe de la Humanidad". Los medios de comunicación de la isla, todos estatales, han destacado la figura de Mandela con reportajes y documentales que recuerdan su visita a la isla en 1991 y sus encuentros con el líder cubano Fidel Castro.

La televisión estatal también programó en uno e sus espacios cinematográficos la reposición del filme "Invictus" que narra el empeño de Mandela en 1995 por implicar a la mayoría negra en el apoyo a un equipo de blancos cuando Sudáfrica albergaba la Copa del Mundo de rugby, en la que su selección logró el triunfo.

En Venezuela, decretaron tres días de duelo

"En homenaje al gigante Nelson Mandela decidí en nombre de toda Venezuela decretar tres días de duelo en toda la Patria de Bolívar y Chávez!!", anunció Maduro en su cuenta de la red social Twitter.

"A 9 meses de la partida de nuestro Cmdte,hoy se va otro Gigante de los Pueblos del Mundo ¡Madiba vivirás por Siempre", dijo Maduro, refiriéndose a Mandela por el nombre de su clan y por el que se le conoce cariñosamente en Sudáfrica.

"#NelsonMandela Hasta La Victoria Siempre,líder de los pueblos que luchan,desde Venezuela te enviamos nuestro Amor", afirmó en un tercer tuit. "Falleció un ejemplo para el mundo Mandela!Símbolo de lucha contra el apartheid,que Dios lo tenga en su gloria y nunca olvidemos su legado", dijo en su cuenta de Twitter.