Líderes mundiales acompañan al pueblo sudafricano en la despedida de Mandela

Líderes y personalidades mundiales acompañan este martes al pueblo sudafricano en el servicio religioso oficial en memoria de Nelson Mandela que se celebra, bajo una intensa lluvia, en el estadio de fútbol FNB de Johannesburgo.

La ceremonia comenzó con el himno nacional sudafricano a las 11:58 a.m. hora local, con una hora de retraso debido al gran número de mandatarios que han querido despedirse del expresidente de Sudáfrica, considerado uno de los iconos del siglo XX.

Miles de personas esperaron durante horas el comienzo de la ceremonia, cantando y bailando bajo los paraguas para rendir el que se espera que sea el mayor homenaje de la historia de este tipo, según la prensa local.

Tras escuchar el himno comenzaron las alocuciones, entre las que están previstas las de los presidentes de EE. UU., Barack Obama; Brasil, Dilma Rousseff, y Cuba, Raúl Castro, cuyo hermano Fidel mantuvo una gran amistad con Mandela.

Precisamente el presidente cubano fue uno de los primeros en llegar al recinto, donde, al ser anunciada su presencia, recibió una sonora ovación de los miles de sudafricanos que ocupan las gradas del estadio.

También fue recibido entre aplausos el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que llegó casi media hora después del horario previsto para el inicio de la ceremonia, a las 11:00 a.m. hora local.

Por contra, la llegada del actual presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fue abucheada por los asistentes, que le silbaron de nuevo al ser presentado.

Zuma, que encajó con gesto contrariado los silbidos y abucheos, se encargará de cerrar las intervenciones de los mandatarios invitados a la ceremonia, que tiene una duración prevista de cuatro horas.

Uno de los momentos más emotivos previos a la ceremonia, fue cuando Winnie Mandela, la segunda mujer del expresidente sudafricano, y su viuda, Graça Machel, se fundieron en un afectuoso abrazo y se besaron ante los miles de sudafricanos que abarrotan el estadio FNB.

Ambas de luto y muy emocionadas quisieron hacer visible así el afecto que comparten por el icono de la lucha contra el "apartheid", mientras miles de asistentes celebraban el gesto.

Otros personajes conocidos que han acudido al homenaje son el líder de U2, Bono y la oscarizada actriz sudafricana Charlize Theron, así como la modelo Naomi Campbell, vestida de riguroso luto.

Cerca de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno asisten al acto, junto a las miles de personas presentes en el estadio, uno de los diez más grandes del planeta.

Durante toda la mañana, ríos de gente se han acerado en transporte público al escenario de la ceremonia, que finalmente no se ha llenado debido a la intensa lluvia que desde ayer cae en Johannesburgo.

Mandela falleció el pasado jueves a sus 95 años en su domicilio de Johannesburgo , tras una larga convalecencia por problemas respiratorios.