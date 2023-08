Lil Tay desmiente rumores de su muerte: "Mi cuenta de Instagram fue hackeada"

La rapera e influenciadora Lil Tay se pronunció para desmentir su propia muerte. En una entrevista con el diario TMZ , la adolescente de 14 años aseguró que su cuenta de Instagram fue hackeada y que ella y su hermano siguen más vivos que nunca.



Incluso contó que, tras esta falsa noticia, las últimas 24 horas fueron muy traumáticas para ella, pues recibió varias llamadas telefónicas de familiares muy afectados.

"Quiero dejar en claro que mi hermano y yo estamos seguros y vivos, pero estoy completamente desconsolada y luchando por encontrar las palabras correctas para decir. Han sido 24 horas muy traumáticas. Todo el día de ayer, fui bombardeada con interminables llamadas telefónicas desgarradoras y llorosas de seres queridos mientras intentaba resolver este lío", dijo Lil Tay.

La rapera señaló que, además, su nombre de pila no es Claire Hope como se afirmó, sino Tay Tian. "Mi cuenta de Instagram fue comprometida por un tercero y solía difundir información errónea y rumores discordantes sobre mí, hasta el punto de que incluso mi nombre era incorrecto. Mi nombre legal es Tay Tian, no Claire Hope", agregó.

La menor, reconocida como una de las creadoras de contenido más jóvenes, se hizo famosa en 2017, cuando tenía 9 años, gracias a una publicación que se viralizó en YouTube.

En la cuenta de Instagram de Lil Tay, donde hasta la tarde de este jueves, 10 de agosto de 2023, acumulaba más de 3,5 millones de seguidores, se había dado a conocer un comunicado en el que supuestamente su familia informaba de la muerte, lo cual resultó ser falso.

"Es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra amada Claire... No tenemos palabras para expresar la pérdida insoportable y el dolor indescriptible", decía el mensaje.

Luego, agregaba lo siguiente: “Este resultado fue completamente inesperado y nos ha dejado a todos conmocionados. El fallecimiento de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor".

Lil Tay nació en Canadá, pero se mudó a Los Ángeles, en Estados Unidos, al volverse famosa en Internet. Su primera publicación fue un video que subió en YouTube en el que se le veía con un fajo de billetes falsos en la oreja y desde entonces se dedicó a hacer rap.

Sus contenidos irreverentes solían incluir múltiples insultos y palabras subidas de tono que podían clasificar como racistas, por lo que tuvo que disculparse públicamente en 2018.

"Realmente me disculpo con todos los que ofendí. No soy racista en absoluto", dijo en su momento, en un episodio del programa Life With Lil Tay, emitido por el canal Zeus Network.