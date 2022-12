Lilian Tintori dice que la desnudan y hacen gatear al visitar esposo en prisión

La esposa del opositor venezolano dijo que cada vez que lo visita en la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encuentra recluido desde febrero de 2014, sufre humillaciones por parte de mujeres militares que la obligan a desnudarse, a saltar y a gatear.

"Ha pasado varias veces y cada vez que pasa al salir de Ramo Verde hablo con mis abogados, describo la situación, con hora, con fecha, con día, se registra y eso se denuncia en las Naciones Unidas y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también en la Defensoría del Pueblo, estos tratos de humillación", afirmó.

La esposa del líder del partido Voluntad Popular comentó acerca de esta situación durante una entrevista que ofreció este viernes a la emisora privada Unión Radio, donde señaló que estos tratos humillantes se han producido desde que López fue encarcelado el 18 de febrero de 2014.

"Unas requisas son más fuertes que otras, unas requisas son más humillantes que otras, pero si no hago lo que las militares me dicen en el cuartico, me quitan la visita", dijo.

Tintori señaló que no solo ella ha sido víctima de este maltrato, pues también le ocurrió a su propia madre y a Patricia Gutiérrez, esposa del exalcalde opositor preso Daniel Ceballos, durante los 14 meses que este estuvo internado en Ramo Verde.

"A mi mamá se lo hicieron el sábado pasado y cada vez que esto pasa, nosotros denunciamos, registramos y hacemos una reflexión de que esto no puede pasar más porque perfectamente se puede hacer una requisa sin violar tu derecho fundamental, sin pasar el límite", apuntó.

Dijo que las funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) que realizan la requisa le han informado que lo que sucede en esa revisión está siendo grabado por órdenes de sus superiores y que también es un mandato el tratamiento humillante que recibe.

Responsabilizó directamente al presidente del Parlamento venezolano, el oficialista Diosdado Cabello, de dar estas órdenes pues las imágenes que se han difundido de su esposo en Ramo Verde las ha difundido el legislador en su programa de televisión semanal Con el mazo dando.

"Esa orden viene directamente de Diosdado Cabello, porque la torre donde está Leopoldo que es una torre de cuatro pisos, él es el único preso que está ahí en esa torre, en el último piso está su celda, la torre está llena de cámaras (...) y estas imágenes que ellos graban ahí las saca Diosdado Cabello en el 'Mazo dando'", señaló.

La esposa del opositor indicó que esto está siendo denunciado porque "le están violando los derechos fundamentales a Leopoldo" pues graba sus movimientos, sus conversaciones con los abogados y sus visitas familiares.

Asimismo, agregó que el político no tiene correspondencia privada, "no puede recibir cartas ni sacar cartas porque los militares las leen" y se las quitan.

López fue sentenciado el mes pasado a casi 14 años de cárcel por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio en relación con la violencia registrada al término de una marcha el 12 de febrero de 2014.

La semana pasada Franklin Nieves, uno de los fiscales que acusó a López dijo, desde Estados Unidos, que fue presionado por sus superiores para presentar pruebas "falsas" contra el opositor, unas declaraciones que la defensa del político espera sirvan para que se ordene su liberación "inmediata" tras la anulación del juicio.