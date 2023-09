Lina Quesada, la científica colombiana que contribuyó a frenar una epidemia en cultivos de EE. UU.

En Estados Unidos, la científica colombiana Lina Quesada está dejando huella. Su aporte a la ciencia en el tema de manejo y control de enfermedades de cultivos traspasó fronteras. Incluso, ayudó a contener una epidemia.

Esta colombiana de 41 años, quien desde niña se interesó por la agricultura, ayudó a detener la epidemia conocida como la podredumbre negra de la batata. El patógeno que la causó no se veía desde 1940 y ya estaba afectando a todos los cultivos de Estados Unidos.

“Logramos parar la epidemia en cuestión de dos, tres meses, que fue rápido. Además, logramos prevenir muchas más pérdidas y los agricultores estaban muy agradecidos con mi laboratorio”, señaló la científica.

Lina Quesada es la bogotana líder del laboratorio de fitopatología de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Con sus investigaciones logró demostrar, además, que el que causa una de las enfermedades más devastadoras para los cultivos de cucurbitáceas tiene dos variantes y, a raíz de eso, encontró cómo atacarlas.

"Hemos usado genómica para diseñar diagnóstico molecular de cada variante, un poco como lo que hacíamos con el COVID-19 cuando pasó la pandemia. Entonces, nosotros diagnosticamos qué variante hay y, basado en eso, podemos predecir qué cultivo se va a enfermar y también qué fungicida debemos utilizar para manejarlo”, explicó.

Lina estudió biología y microbiología en Colombia. Al poco tiempo, descubrió que estudiar las enfermedades de las plantas era su pasión. Hizo un doctorado en patología vegetal, en Michigan, y un posdoctorado sobre genómica de plantas.

Por su aporte destacado a la ciencia, fue merecedora de un importante reconocimiento de la Sociedad Estadounidense de Fitopatología, pues sus hallazgos han traspasado fronteras.

El impacto global que ha tenido esta bogotana es lo que más la enorgullece, como también hacer investigación y educar a los agricultores para que se beneficien de la ciencia.

"Al menos una vez al mes estoy reuniéndome con agricultores para decirles 'bueno, esto es lo que está haciendo mi laboratorio, así es como lo pueden utilizar'. Asimismo, les pregunto qué problemas están teniendo y qué problemas están viendo en sus campos, cómo les puedo ayudar”, destacó la científica.

Lina Quesada considera que uno de los aspectos que la ayudó a llegar donde se encuentra hoy en día es su pasión por la ciencia.

“Después de haber visto tantas oportunidades y darme todas las ideas de lo que podía hacer, me he convertido en una persona creativa, motivada, ambiciosa y echada para adelante, porque pues en Colombia no es fácil, no es fácil ser mujer científica”, dijo.

Lina Quesada asegura que en el país que la vio nacer aún hay mucho por hacer, pues dice que invertir en ciencia y generar un mecanismo para trabajar con las comunidades agrícolas es la base.

"En Colombia hay mucho talento, muchísimo. He tenido muchos colombianos, de hecho en mi laboratorio específicamente, y es increíble. El talento y la inteligencia que tienen es notable. Nuestro problema no es de talento ni de ganas de trabajar, sino a veces de encontrar las oportunidades”, concluyó.