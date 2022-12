Lineker lidera el enfado de los deportistas británicos por el Brexit

El antiguo goleador de la selección inglesa Gary Lineker fue uno de los más explícitos entre los deportistas británicos que expresaron este viernes su malestar por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tras el triunfo del Brexit en el referéndum del jueves.

En un nivel más práctico, la decisión de los británicos provocó en un primer confusión entre lo que ocurriría con los deportistas extranjeros, no solo en la Premier League de fútbol, también en el cricket y en el rugby.

Algunos abogados especializados en deportes creen que es crucial que lleguen a buen puerto las negociaciones para que Reino Unido siga formando parte de un único mercado europeo, lo que significa libertad de movimientos.

De no ser así, se podría producir un éxodo de talento extranjero en los principales deportes y restricciones a la hora de incorporar deportistas en los clubes profesionales.

Las entidades también podrían perder el derecho de contratar jóvenes promesas de menos de 18 años. Por el momento pueden cerrar estas operaciones gracias a un acuerdo especial entre la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Unión Europea (UE).

Considerado una de las voces más influyentes del fútbol británico, Lineker se mostró preocupado por las consecuencias que la votación tendrá en el futuro de sus cuatro hijos.

'Avergonzado de mi generación'

El antiguo delantero del Barcelona, de 55 años, atacó a los mayores de 50 años, franja de edad en la que la mayoría ha votado por dejar la Unión Europea.

"Me siento avergonzado de mi generación", escribió en Twitter Lineker, cuyo segundo nombre en Winston en honor al líder británico en la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill, con quien comparte fecha de cumpleaños.

"Hemos decepcionado a nuestros hijos y a sus hijos", añadió.

"No es un tiempo para el triunfalismo. No es un tiempo para la división. No es un tiempo para el odio. Es un momento para el cambio. Un tiempo para la calma", finalizó el ahora comentarista de televisión, que cuenta con casi cinco millones de seguidores en Twitter.

Otro antiguo internacional inglés, el antiguo defensa del Liverpool Jamie Carragher, padre de dos hijos, también cargó contra los mayores de 50 años.

"Voto para Farage (líder del UKIP), Boris (Johnson, exalcalde de Londres) y la recesión, lo han hecho bien los mayores de 50 pensando en el futuro", escribió Carragher, de 38 años, que desde que dejó el fútbol divide su sitempo entre la televisión y las obras de caridad.

El norirlandés Rory McIlroy, estrella del golf, sugirió que se podría volver al 1 de enero y comenzar el año de nuevo.

Irlanda del Norte fue una de las pocas regiones geográficas, junto con Londres y Escocia, donde la mayoría de los votos pidió continuar en la Unión Europea.

"Con el Brexit y según marchan las elecciones presidenciales en Estados Unidos ¿Podemos empezar de nuevo en 2016?", escribió en Twitter el jugador de 27 años, ganador de cuatro títulos grandes.

Consecuencias en la Premier

Sobre cómo afectará al talento extranjero en el fútbol inglés, el presidente de la Federación Inglesa Greg Dyke -que hizo campaña por continuar en la UE-, dijo que se tomaría un tiempo para avaluar el impacto del paso dado.

"Podría llevar dos años saber lo que realmente pasará, pero podría haber un impacto significativo en el fútbol inglés por el Brexit", dijo.

"Sería una lástima si alguno de los grandes jugadores europeos no viene aquí, pero no pienso que esto ocurra", añadió.

Dan Lowen, socio de una empresa líder en abogacía deportiva, señaló que el mercado único es esencial para asegurar que la Premier League siga siendo competitiva en el mercado de fichajes.

"La magnitud del impacto dependerá de los términos en los que se renegocie la relación con la UE. Si permanecemos en el mercado único y se acepta la libertad de movimientos, el panorama no cambiará significativamente", explicó.

"En el otro extremo, si no hay libertad de movimientos, el gobierno británico será el que determine las reglas de los permisos de trabajo que se aplican a los jugadores con pasaporte de la UE", añadió.