Llamada telefónica salva a jóvenes secuestradas hace 10 años en EE. UU.

La policía y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. indicaron este martes en una rueda de prensa que, junto a las tres desaparecidas halladas en una casa de Cleveland (Ohio) tras una década, las autoridades encontraron a una niña de 6 años, hija de una de ellas.

Según indicó el director de seguridad pública de Cleveland, Martin Flask, la niña de 6 años encontrada en la vivienda, propiedad de Ariel Castro, el principal sospechoso, es hija de Amanda Berry, desaparecida desde 2003.

Castro, de 52 años, ha sido detenido junto con dos de sus hermanos, Pedro Castro, de 54, y Oneil, de 50, aunque aún se preparan los cargos que se presentarán contra ellos.

El agente especial del FBI encargado del caso, Stephen Anthony, dijo que "estas tres chicas han mostrado la última definición de supervivencia y perseverancia. Ahora comienza el proceso de cura".

Amanda Berry, desaparecida en 2003; Gina DeJesus, en 2004, y Michelle Knight, en 2002, fueron rescatadas este lunes tras una década desaparecidas, ante la incredulidad de los residentes en el vecindario, de mayoría hispana.

Anthony indicó que en los últimos diez años "se han perseguido todas las pistas posibles" en el caso y que tanto "las familias como los agentes de la ley no perdieron nunca la esperanza" de encontrarlas.

Según Ed Tomba, subjefe de policía de Cleveland, "la verdadera héroe es Amanda, sin ella ninguno de nosotros estaríamos aquí ahora".

Flask reveló que las autoridades llegaron a llamar a la puerta de la casa en la que se encontraban las desaparecidas en enero de 2004, por una queja contra Ariel Castro por haber abandonado a un niño cuando era conductor de un autobús escolar.

Nadie respondió dentro de la casa ese día y la policía abandonó el lugar sin llevar el caso más allá.

El alcalde de Cleveland, Frank Jackson, dijo que las autoridades tienen "muchas preguntas sin responder", como las razones por las que las tres jóvenes fueron secuestradas y sobre todo por qué los vecinos no detectaron que había tres personas recluidas en esa casa durante aparentemente tantos años.

La autoridades revelaron que Ariel Castro tiene otras propiedades y los agentes tienen previsto registrarlas.

Amanda Berry desapareció en abril de 2003 a la edad de 16 años; Gina DeJesus, de orígenes puertorriqueños, en 2004 y con 14 años.

La policía confirmó que Michelle Knight, cuya desaparición no había acaparado tanto la atención mediática, se desvaneció en 2002, cuando tenía 20 años, y ahora tiene 32.