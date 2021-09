Llegó a Haití el primer vuelo con migrantes deportados desde EE. UU: "Nos amarraron como cangrejos".

Un amargo y caótico regreso se ha registrado en el aeropuerto de Haití con los migrantes deportados desde la frontera sur de Estados Unidos, el polémico lugar donde hoy la Casa Blanca anunció la suspensión de caballos en las operaciones con migrantes .

En las últimas horas, un avión lleno de migrantes aterrizó en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, en Puerto Príncipe.

“Me siento triste porque me deportaron ayer y no sé por qué me deportaron así. Nos amarraron como cangrejos”, manifestó Su Hai, un migrante deportado.

Los migrantes denuncian que las autoridades haitianas no han hecho nada para cambiar la situación en el país, sobre todo, la inseguridad y desempleo,

“Ya no podíamos estar en Haití. Buscamos una vida mejor”, expresó otro migrante deportado.

Alrededor de 1.400 migrantes ya han sido deportados, según el director de la Oficina Nacional de Migración, Bonheur Jean Négot Delva, quien está preocupado por la situación.

“Hoy los vuelos se multiplican. He aquí la repartición de las personas que la Oficina Nacional de Migración recibió: 332 mujeres, 545 hombres y recibimos también 404 niños. Sin olvidar los 83 hombres recibidos en Cabo Haitiano, lo que da un total de 2.314 migrantes”, comunicó Bonheur Jean Négot.

El funcionario aseguró que tres aviones deberán llegar este jueves a Puerto Príncipe y otros tres a Cabo Haitiano.