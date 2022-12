Llevó a 30 heridos: veterano de guerra se convirtió en héroe durante tiroteo de Las Vegas

Taylor Winston bailaba con su novia cuando empezó la masacre; encontró un auto con las llaves prendidas y no dudó en transportar a las víctimas al hospital.

“La gente comenzó a dispersarse y a gritar y ahí nos dimos cuenta de que algo malo estaba pasando”, revela Winston.

La pareja buscó refugio al igual que miles de personas a su alrededor.

“Los tiros se escuchaban cada vez más cerca. Era como una pequeña zona de guerra pero no podíamos defendernos”, explica.

Y lo dice con conocimiento de causa: a sus 29 años, Taylor es un veterano de guerra y no dudó un segundo en ayudar en medio de la tragedia.

“Vi muchas camionetas blancas parqueadas, busqué si alguna tenía las llaves adentro y con la primera que abrí, tuve suerte. Ahí comencé a llevar gente al hospital”, señala.

La parte trasera de la camioneta hizo las veces de ambulancia. Taylor transportó a unas 30 personas heridas a los hospitales, pero rechaza que lo cataloguen como héroe.

“Creo que mi entrenamiento militar me ayudó mucho, necesitábamos salvar gente sin importar nuestra seguridad”, agrega.

Este buen samaritano afirma que había mucha gente como él, llena de coraje y valentía.

