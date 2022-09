Llevó a su hija al hospital por un raspón y se la entregaron muerta: “La devolvieron en una bolsa”

Una pequeña de 6 años fue llevada a un hospital por su madre, luego de que se cayera jugando con sus patines. Sin embargo, días después, fue entregada sin vida a sus familiares. El trágico caso ocurrió en Córdoba, Argentina.



La niña, identificada como Danae Olguín, fue llevada el pasado 5 de enero al hospital Hospital Tomás Ponsone por un raspón en su pierna. No obstante, en dicho centro médico fue diagnosticada con COVID-19 tras una prueba, por lo que la trasladaron a otra clínica.

Karen Baldobino, madre de la menor, explicó para el medio TN que en el otro hospital le explicaron que Danae tenía un virus intrahospitalario que habría ingresado a su cuerpo a través del raspón y dicha infección le provocó daños graves en sus órganos. Lastimosamente, tres días después, llamaron a los padres de la pequeña para avisarle que había muerto.

“El dolor inmenso que estamos pasando hace ocho meses fue por una cadena de negligencia. No me voy a cansar de decirlo: hubo un abandono total de persona y mala praxis. Mi nena entró con un raspón y me la devolvieron en una bolsa”, dijo Karen Baldobino para TN.

Posteriormente, el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial pudo determinar que Danae falleció por un shock séptico que le provocó un paro cardiaco.



Dice Karen que a su hija desde un principio debieron darle antibióticos para tratar la infección, pero solo le dieron morfina. Además, nunca le avisaron cuál sería el procedimiento médico para que la niña se recuperara.

La madre e hija nunca pudieron estar juntas en el hospital porque ambas fueron diagnosticadas con coronavirus, pero fue la abuela de la pequeña quien la acompañó en el centro médico.

“Mi mamá se despertó porque sintió muy frío el cuerpo de Danae. Ahí se dio cuenta de que tenía los labios y los pies morados. Empezó a llamar a las enfermeras y a los médicos, y nadie iba a ver qué pasaba”, indicó Karen.

Baldobino denunció a los médicos del hospital por mala praxis en el caso de su hija y se abrió un proceso judicial con el fin de determinar las distintas responsabilidades de este lamentable hecho.