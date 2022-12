“Lloraremos por siempre”: doloroso relato de argentinos que sobrevivieron a atentado en Nueva York

“Cuesta entender que un sueño se transforme en pesadilla”, dijeron al rendir homenaje a sus compañeros fallecidos.

Ariel Benvenuto, Juan Pablo Trevisán, Iván Brajkovic y Guillermo Blanchini viajaron a Nueva York junto a otros seis compañeros para celebrar 30 años de graduación.

Su alegría terminó en tragedia por culpa del Sayfullo Saipov, quien alquiló un carro y embistió a varios transeúntes en lo que fue confirmado como un atentado terrorista.

Este viernes, por primera vez desde el ataque, estos cuatro amigos sacaron fuerzas para dar una declaración en honor a sus compañeros.

“Si hay un lugar donde no hubiésemos querido estar, es en este lugar, si hay un texto que no hubiésemos querido escribir, es este, pero aquí estamos llenos de dolor”, dijo Guillermo Banchini, uno de los sobrevivientes.

“El sentimiento es intransferible, no hay palabra que lo pueda contener, duele como nunca había dolido, también es intransferible la experiencia por la que hemos pasado, hemos sobrevivido y hemos visto ver partir a nuestros amigos. ¿En qué se ha convertido el mundo? ¿Cómo alguien puede planear ejecutar y cometer un acto semejante?”, añadió visiblemente afectado.

Otro de los sobrevivientes es Martin Marro, quien continúa hospitalizado.

Juan Pablo, Iván, Ariel y Guillermo viajarán de regreso a Rosario, Argentina, este domingo.

