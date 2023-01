Lo echaron de un club y como venganza se metió con una camioneta en la mitad de la fiesta

El ataque del hombre, procesado por intento de homicidio, dejó 13 personas heridas en una ciudad de Inglaterra.

Los asistentes al club nocturno tuvieron una velada tranquila, hasta que un sujeto tuvo un altercado y fue sacado del sitio para no entorpecer el momento de diversión en Kent.

Con lo que no contaban ni los clientes ni los organizadores era con que el sujeto regresaría a bordo de una camioneta. Atravesó la carpa donde la mayoría disfrutaba y resultó en medio de la pista de baile.

Unas 13 personas resultaron heridas tras el arrollamiento masivo, mientras que el resto corrió a buscar refugio pensando que se trataba de algo peor.

Al lugar acudieron las autoridades, quienes detuvieron al sujeto. Será llevado a los tribunales bajo el cargo de intento de homicidio.

La mayoría de heridos se recuperan de lesiones y fracturas.

“Es un milagro que no haya muertos”, expresó el oficial de policía David Chewter. Por su parte, los administradores del sitio condenaron el acto vengativo con el que dañó la fiesta.