Lo felicito, no hay nada más difícil que la paz y ha hecho un gran trabajo: Trump a Santos

El mandatario de EE. UU. aseguró que le preocupa el aumento de cultivos y espera que el jefe de Estado colombiano “lo resuelva”.

El presidente colombiano arribó a la Casa Blanca a las 3:04 p.m., y en la puerta lo estaba esperando su homólogo estadounidense, quien lo recibió sonriente.



En la rueda de prensa en la Casa Blanca, tras el encuentro de los dos mandatarios, las primeras palabras de Trump fueron de elogio.

“Colombia es uno de nuestros aliados principales, uno de los más cercanos en el hemisferio. Tenemos una alianza histórica”.

Luego, se refirió al tema del narcotráfico y el incremento de cultivos ilícitos.

“Quizás no haya una zona más importante para nuestra colaboración en la lucha antidrogas, me preocupa la tendencia en el aumento de cultivos ilícitos. El año pasado los niveles de cultivo de coca alcanzaron unos récords históricos. Espero que esto sea resuelto por el presidente Santos”.

“La epidemia de las drogas está envenenando demasiadas vidas americanas y lo vamos a detener de muchas maneras, una de ellas el muro”.

“Estados Unidos está dispuesto a ayudar a Colombia en la estrategia antidrogas”.

Y aprovechó entonces para recordar una de sus más sonadas y polémicas promesas de campaña.

“El muro impedirá que las drogas y las bandas de traficantes ingresen a nuestro país”.

El presidente de EE. UU aseguró también que se habló sobre la crisis de Venezuela.

“También el presidente Santos y yo hablamos sobre la deteriorada situación en Venezuela, que está en muy mal estado como podemos ver a través de los medios. Una Venezuela estable y en paz es lo que le interesa a todo el hemisferio”.

“Es un problema muy serio en cuanto al nivel de violencia que estamos viendo (…) Venezuela ha estado en muy malas manos. Espero que eso cambie, lo que está sucediendo es una desgracia para la humanidad”.

Trump también se refirió a Colombia como socio económico.

“Los EE. UU. y Colombia son aliados económicos y seguiremos buscando medidas económicas que beneficien a ambos pueblos”.

Tras agradecer por el encuentro, Trump también sacó tiempo para felicitar a Santos por el Premio Nobel de Paz.



Me gustaría felicitarlo por haberle sido otorgado el Nobel de la Paz, ese es un gran logro: Trump a Santos https://t.co/oa9SHsKGLf pic.twitter.com/e2g6zBpDBf — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 18, 2017

“Es un gran logro”, le dijo.

Inmediatamente habló el presidente Juan Manuel Santos, quien agradeció el apoyo de los Estados Unidos en la lucha antidrogas y explicó los avances que ha tenido el país en el proceso de paz.

“Trabajaremos para que nuestro hemisferio occidental sea más próspero y más seguro. Estados Unidos y Colombia, las dos democracias más antiguas de América, nos hemos respaldado el uno al otro y por muchos años”.

“Nuestros soldados lucharon hombro a hombro en la Guerra de Corea. A solicitud de EE. UU., Colombia envío expertos antinarcóticos a Afganistán. Y hoy Colombia y EE. UU. trabajamos hombro a hombro en Centroamérica en su lucha contra los carteles de la droga y el crimen organizado”.

“Nuestra colaboración más exitosa fue el Plan Colombia que puedo resumir fácilmente. Cuando los colombianos luchábamos por la supervivencia de nuestra democracia, frente a las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, Estados Unidos nos tendió la mano y nos ayudó a ganar esta batalla. Esto nunca lo olvidaremos”.

“Hoy vivimos en un país diferente. Colombia es una sociedad más pacífica, más moderna y más justa. En noviembre pasado pusimos fin al más antiguo y último conflicto armado que existía en el hemisferio. La guerrilla está entregando sus armas en este preciso momento a las Naciones Unidas. Hoy gozamos de los más bajos niveles de violencia en los últimos 40 años”.

Santos Calderón relató cómo los dos países siguen trabajando juntos a través de Paz Colombia y explicó cómo los EE. UU. ayuda en el proceso de desminado.

E invitó a su anfitrión al país.

“Presidente Trump ojalá pueda visitarnos pronto para que pueda ser testigo personalmente de la transformación que se está viviendo en nuestro país”.

Tras las dos intervenciones vino la rueda de preguntas.

La primera fue de un periodista estadounidense quien, por supuesto, no dudó en cuestionar a Trump sobre el escándalo de la información a los rusos.

“No existen nexos con Rusia, créanme… siempre, siempre, mi prioridad es los Estados Unidos”.

Inmediatamente, fue el turno para Noticias Caracol, que cuestionó al presidente Santos sobre los compromisos en concreto para el posconflicto y a Trump sobre la situación de Venezuela.

“Venezuela es un gran, gran problema. No hemos visto un problema de esta talla en décadas (…) hoy en día es un país muy pobre no tienen que comer. Hay mucha violencia así que haremos lo necesario para resolver la situación”.

“Cuando observamos la riqueza potencial nos preguntamos por qué sucede esto. Bueno, por un largo periodo de tiempo el país ha estado en muy malas manos y esperamos que la situación cambie y que puedan usar sus recursos para el bien de la población. Lo que está sucediendo en este momento es una desgracia para la humanidad”.

Sobre los compromisos, “Santos aseguró que el compromiso se manifiesta en el aumento de la ayuda para el posconflicto”.

La pregunta más difícil quizás vino de un corresponsal de EE. UU. al preguntarle a Santos sobre si estaba de acuerdo que el muro que proponía Trump iba a ayudar en la lucha antinarcóticos.



Con estas preguntas quisieron “corchar” a Santos y a Trump en rueda de prensa https://t.co/DGTzvijVae pic.twitter.com/jp2ZmTSu3f — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 18, 2017

Tras una elaborada respuesta del mandatario colombiano sobre cómo la lucha contra las drogas debía ser abordada en materia de colaboración, el presidente estadounidense respondió.

“Esa fue una muy larga y diplomática respuesta. La respuesta es sí, los muros sirven. Pregúntele a Israel.”

No podía faltar una pregunta sobre la destitución del director del FBI, la respuesta del magnate apuntó a que era una decisión correcta y dio las razones por las que, según él, Comey no estaba haciendo un buen trabajo.

Nuevamente le correspondió a una periodista colombiano. La pregunta para el presidente fue su posición sobre el proceso de paz en Colombia.



"Más claro no canta un gallo": Santos luego de que Trump lo felicitara por el proceso de paz https://t.co/oa9SHsKGLf pic.twitter.com/1HYfgsN6S5 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 18, 2017

“Ha sido un proceso largo y una gran cosa de observar. El presidente ha hecho una gran labor, después de tantos años de guerra. Estoy muy orgulloso de conocerlo y lo felicito sinceramente. No hay nada más difícil que la paz y queremos lograr la paz en todo el mundo. Y ustedes son un gran ejemplo. Las FARC, eso fue una situación larga y dura como bien lo saben los colombianos. Creo que presidente Santos ha hecho una gran labor, una labor difícil, pero maravillosa”.