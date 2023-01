“Lo mejor fue el globo”: Francisco le da un ‘aventón’ en el papamóvil a niño con síndrome de Down

Pete Lombardi, quien también sufre de leucemia, había perdido la oportunidad de ver a papa por las quimioterapias, pero esta vez se le cumplió el sueño.

Desde pequeño Lombardi, nacido en Ohio, había tenido sueños diferentes al de los niños de su edad. La mayoría quisiera conocer en persona a su héroe, deportista o actor favorito, pero él simplemente quería encontrarse con el papa cara a cara.

Fueron varios los intentos en los que el menor trató de encontrarse con el sumo pontífice, pero no lo había podido lograr.

En 2015, cuando Francisco estuvo en Estados Unidos, el menor no pudo asistir a los eventos para conocer al jefe de la Iglesia católica porque estaba en quimioterapia.

Mientras Pete se encontraba en el hospital y con su familia veían en televisión la visita del líder religioso a Filadelfia, el pequeño le aseguró a su madre que quería ser besado por este señor, quien según sus palabras “daba muchos besos a los niños”.

Gracias a la fundación Make-A-Wish, Pete y su familia fueron a la plaza de San Pedro para hacer realidad el anhelado encuentro.

Aún no se sabe cómo, pero mientras Francisco pasaba por la multitud en el papamóvil, alguien paró el carro y llevaron a Pete hasta los pies del jerarca católico.

Francisco besó al pequeño y lo invitó a subirse al papamóvil para una vuelta, algo que Pete aceptó encantado. No solo, eso también le puso una corona de globos, que la madre del niño, emocionada, aseguró que guardará por siempre.