“Lo peor aún no pasa”: huracán María deja 15 viviendas destruidas tras paso por República Dominicana

También ha causado desbordamientos de ríos y arroyos. Cerca 300.000 personas se encuentran sin servicio de electricidad.

El ojo de María no toco suelo dominicano, pero al recuperarse como huracán de categoría tres, se sintió con torrenciales lluvias y fuertes vientos, que generaron inundaciones y dejaron a más de 140.000 personas afectadas en el sur y este del país.

Autoridades insistieron en la necesidad de que las personas en condiciones de riesgo abandonen los lugares inseguros, además, de advertir sobre la continuación de las evacuaciones obligatorias, cuando la situación lo determine.

Huracán María causa marejadas, fuertes vientos y lluvias en su paso... "Le pedimos a la población a no descuidarse, lo peor aún no ha pasado y se espera la continuación de lluvias intensas esta noche en la región del Cibao (norte), cordillera Central, las regiones noroeste y este, así como el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo", dijo en rueda de prensa el subdirector de la Oficina Nacional de Meteorología, Francisco Holguín.

El funcionario aseguró que la costa norte y noreste del país continuarán recibiendo ráfagas de vientos de tormenta tropical, y que las lluvias causarán deslizamientos y desbordamientos, que a su vez generarán inundaciones, por lo que exhortó a "no bajar la guardia".

De su lado, el director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), Juan Manuel Méndez, reveló que las informaciones preliminares establecen que hay 15 viviendas destruidas y 40 acueductos afectados, dejado sin agua a 592.943 usuarios.

En Puerto Rico, los vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora destrozaron viviendas, derribaron árboles y la infraestructura eléctrica, generando un apagón en toda la isla, que podría durar hasta seis meses.

Por el momento solo hay un muerto por la furia de María, pero se espera que la cifra aumente a medida que avanzan las labores de rescate. El presidente Donald Trump declaró al país como una zona de desastre.

“Puerto Rico fue destruido. La isla fue golpeada por vientos, nunca antes vistos. Les pego como un categoriza cinco literalmente. Así que Puerto Rico está en muy mal estado”, expreso el mandatario estadounidense.

Decretan toque de queda en Puerto Rico tras devastador paso del... Pero quizás la mayor devastación es la de Dominica. Este jueves reportaron que son 15 los muertos y 20 los desaparecidos tras el paso de María el pasado martes.

Vea, además:

Apneista Sofía Gómez, “con el corazón hecho pedazos” al ver a su...