“Lo peor fue cuando corríamos”: habla presentadora colombiana sobreviviente de masacre en Las Vegas

Karen Castro narró los momentos de angustia vividos cuando Stephen Paddock disparó contra una multitud que presenciaba un concierto de música country.

La periodista, que conduce un programa en el canal Tro, calificó la experiencia como “un sueño que se volvió una pesadilla en cuestión de minutos”.

“Toda la gente corría y sentíamos que le dábamos vueltas al casino. Íbamos a salir por un lado y sentíamos que la gente regresaba por ese mismo lado. Me rodé por unas escaleras, se me tronchó el pie, me ayudaron a pararme y salí corriendo”, narró la joven en una historia de la red social Instagram.



“Señor, gracias por sacarnos con vida de ahí. Gracias a las personas que han estado pendiente de mí, estamos bien gracias a Dios”, añadó en una publicación en la misma red social.



Advertisement