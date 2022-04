Lo que se sabe del tiroteo en metro de Nueva York que deja 16 heridos

El tiroteo en el metro de Nueva York, registrado en la mañana de este martes, no se está investigando como un posible acto de terrorismo, según anunció la comisaria de Policía de la ciudad, Keechant Sewell.

Además, Sewell dijo que ahora mismo no corre peligro la vida de ninguno de los 16 heridos, de los que diez tienen heridas de bala.

Cinco de ellos están en condición crítica, pero estables, explicó la jefa de la Policía neoyorquina en una conferencia de prensa en las inmediaciones de la estación del distrito de Brooklyn, donde tuvo lugar el incidente.

La Policía sigue buscando al presunto autor de los disparos, un hombre afrodescendiente de complexión pesada y que vestía un chaleco sobre su ropa.

"Este individuo sigue aún prófugo. Esta persona es peligrosa", subrayó la gobernadora del estado, Kathy Hochul, en la misma rueda de prensa.

Según confirmó Sewell, el ataque se produjo a las 8:24 a.m., en plena hora pico, cuando un tren de la línea N con dirección a Manhattan se disponía a entrar en la estación de la calle 36 de Brooklyn.

A bordo, el sospechoso se puso una máscara de gas y sacó de una bolsa un bote de humo y lo abrió. "En ese momento el tren empezó a llenarse de humo. Luego abrió fuego, alcanzando a varias personas en el metro y en el andén", explicó la comisaria.

Según las autoridades, por ahora se desconocen los motivos del atacante, que aparentemente disparó de forma indiscriminada.

Además de los heridos por las balas, varias personas sufrieron daños por la inhalación de humo y por metralla o al intentar huir, explicó la Policía.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien se encuentra confinado por COVID-19, dijo en un video que las autoridades locales están en contacto con agencias del orden federales y estatales que están participando en la investigación.

Adams, que pidió colaboración ciudadana, garantizó que el sospechoso será encontrado y que no se permitirá que un individuo aterrorice a la ciudad.

No obstante, la Policía indicó que no ha detectado artefactos explosivos, pese a los primeros rumores sobre dispositivos no detonados.