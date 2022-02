Lo sacaron a la fuerza de una reunión de padres de familia por negarse a usar tapabocas

En Nueva York, Estados Unidos, un padre de familia que se negó a usar tapabocas durante una reunión fue expulsado a la fuerza del lugar por un guardia de seguridad.

Todo empezó cuando el funcionario le pidió que utilizara la mascarilla tras explicarle que se trataba de una instalación educativa y cerrada. El hombre agradeció, pero continuó sin ponerse el tapabocas; el guardia se acercó por segunda vez para insistirle.

Tras no acatar la normativa, el padre de familia fue retirado a la fuerza del auditorio. El sujeto fue identificado como Dave Calus.

Algunos de los asistentes al comité arremetieron contra el guardia de seguridad y lo acusaron de agredir a Calus.

"¿También pones tus manos sobre nuestros hijos?", expresaron.

El padre explicó en un medio local lo sucedido: “Entré al edificio sin tapabocas. Me registré y me dijeron 'tienes que usar una mascarilla. Dije gracias, me inscribí, me dieron una, no me la puse, y la guardé en mi bolsillo”, explicó Calus, quien no registró heridas de gravedad.

“Estaban separando a los padres con tapabocas y sin tapabocas”, manifestó agregando que no estaba de acuerdo con el uso de la mascarilla.

Concluyó: “Los padres sin tapabocas iban a sentarse en un salón de clases con una pantalla, para ver y escuchar la reunión de la junta”.