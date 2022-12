‘Lobo solitario’ causó el tiroteo más letal en la historia de Estados Unidos

Stephen Paddock mató a 59 personas e hirió a 527 durante un concierto en Las Vegas. Lo hizo con armas de largo alcance que accionó desde la ventana de un hotel.

Una multitud de más de 22.000 personas estaba escuchando a la estrella de música country Jason Aldean en el marco del "Route 91 Harvest Festival", cuando alrededor de las 10:08 p.m. se desató una lluvia de disparos de arma de fuego automática.

La Policía afirma que un solo hombre abrió fuego contra los asistentes desde su habitación en el piso 32 del hotel casino Mandalay Bay, ubicado al otro lado de la calle sobre la famosa Las Vegas Strip. Se trataba de un hombre de 64 años.

Las autoridades identificaron al autor de los disparos como Stephen Craig Paddock, un contador público jubilado de 64 años de Mesquite, Nevada, unos 130 km al noreste de Las Vegas. Fue encontrado muerto en su habitación del hotel cuando un equipo de intervenciones especiales (SWAT) irrumpió en el lugar. Paddock se suicidó.

Las fuerzas de seguridad encontraron al menos 16 armas largas en su habitación de hotel y además en su casa se requisaron unas 18 armas de fuego adicionales, algunos explosivos y varios miles de cartuchos de munición.

"No era un tipo ávido de (usar) una pistola", dijo sin embargo su hermano, Eric Paddock, aún incapaz de comprender los motivos de semejante masacre. "¿Dónde diablos recibió armas automáticas? No tenía antecedentes militares ni nada de eso", declaró a CBS News.

El padre de ambos estuvo en la lista de los más buscados por robo a bancos en los años 1960. Pero Stephen, que tenía un permiso de caza, no tenía antecedentes penales, ni historial de enfermedades mentales, dijo.

Stephen Paddock jugaba regularmente al póker en línea pero era pudiente y no tenía "ninguna afiliación religiosa ni política", aseguró su hermano.

Motivos

Sin aportar pruebas, el Estado Islámico afirmó al comienzo que Paddock era uno de sus "soldados" y que tenía el nombre de guerra Abu Abdel Bar al Amriki ("El americano"). También aseguró que se había convertido al Islam hace varios meses.

Sin embargo, el FBI no encontró conexión y el comisario local lo describió como un "psicópata" solitario.

Reacciones políticas

El presidente Donald Trump calificó el tiroteo como un "acto de pura maldad", pero dijo que no rompería la "unidad" de la nación.

El mandatario se abstuvo de mencionar la adjudicación de responsabilidad del Estado Islámico, no probada, así como los pedidos para un mayor control de armas, mientras la Casa Blanca dijo que sería "prematuro" reabrir ese debate de Estados Unidos.

Aunque el saldo final aún está por confirmarse, el tiroteo de Las Vegas ya es el más letal ocurrido en la historia reciente de Estados Unidos.

El más mortífero hasta ahora databa de junio 2016, cuando 49 personas murieron en la discoteca Pulse en Orlando, Florida.

La matanza, ocurrida siete meses después de otra que dejó un muerto y un herido en la misma calle de Las Vegas, supera al tiroteo del club nocturno para gays en la ciudad de Orlando en junio de 2016, en la que murieron 49 personas.