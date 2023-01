“Logramos en ese ascensor establecer una conexión”: colombiana que increpó al senador Jeff Flake

Ana maría Archila propició el aplazamiento de la confirmación del juez Brett Kavanaugh, señalado de agresión sexual.

El pasado 28 de septiembre, Archila le reprochó a Flake su posición “indecisa” en el caso que se adelanta contra el abogado Kavanaugh, nominado de Trump para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia y quien es investigado por agresión sexual.

Ana María Archila tiene 39 años, dos hijos y convicciones férreas en defensa de los menos favorecidos, que heredó de su papá, un líder sindical colombiano.

Nació en Bogotá y estando en la capital colombiana fue víctima de abuso sexual a los cinco años, una experiencia aterradora que ni el padre conocía.

“La razón por la que no hablamos es que no nos creen. La razón por la que no hablamos es porque queremos proteger a la gente que amamos, protegerla de tener que cargar con el dolor, quizá de sentirse culpables, de sentir que no pudieron protegernos”, aseguró Ana María sobre ese episodio.

“Si ustedes me preguntan los detalles, cuál fue el día en que me pasó, no puedo decirlo, pero puedo recordar que me pasó”, añadió.

Ana María lleva dos décadas en Estados Unidos y ahora es activista por las minorías. Inspirada por la valentía de Christine Blasey Ford, primera mujer en acusar a Kavanaugh por comportamiento inapropiado, decidió contar su dolor para evitar que el togado se siente de por vida en la Corte Suprema de Justicia.

Ese día, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, se encontró con María Galagher, otra víctima dispuesta a hacer los mismo que ella.

“No nos conocíamos una a otra, pero fuimos a esa oficina y justo cuando llegamos vimos el comunicado que había emitido (Flake). Es decir, que ya había decidido votar a favor. Cuando vimos eso tuvimos todo tipo de reacciones”, contó.

Increíblemente, lo lograron.

“Lo que logramos hacer en ese ascensor es establecer una conexión humana. Me conecté con él (Flake) porque él es padre, yo soy madre. Esto no es acerca de política, es acerca de la que gente que amamos”, puntualizó.

Según Ana María, su misión es detener una “mala decisión” sobre la vacante para Kavanaugh, ya que “necesitamos tener gente en la Corte Suprema que pueda ser un modelo, que pueda asumir responsabilidad sobre sus acciones”.

Pero, el final aún no está escrito. El Congreso de EE. UU. debe decidir si confirma o no la nominación de Trump.

“Siento que el senador Flake mostró que la gente que tiene responsabilidad de tomar decisiones para nuestro país puede escuchar su conciencia”, resaltó Ana María, quien sostuvo que las acciones de Flake son un “motivo de esperanza”.

