¿Los extraterrestres son demonios? Esto respondió un sacerdote

Jesús Silva, sacerdote español licenciado en teología patrística, respondió a la pregunta que le hizo uno de sus seguidores en TikTok. "¿Cree que en vez de ser extraterrestres sean demonios que nos hagan creer algo diferente de la existencia de un Dios distinto al que tenemos?", fue el interrogante.

El cura comenzó diciendo que "el demonio ciertamente existe y actúa, y él se hace pasar por lo que sea con tal de engañar". Además, sostuvo que esta fuerza del mal puede transformarse en otras figuras.

Publicidad

"Se hace pasar por fantasma, por el alma de un difunto, por el espíritu de la naturaleza, por lo que sea con tal de engañar y alejarnos de Dios. Hacernos pecar y, si puede, intentar poseernos", dijo.

El sacerdote continuó dando respuesta a dicha pregunta. "¿El demonio se puede hacer pasar por un extraterrestre para engañarnos? Podría ser, pero es un poco rebuscado", añadió.

Silva comentó que desde el punto de vista de la física cuántica "es prácticamente imposible que un alienígena inteligente pueda encontrar un contacto con nosotros". Pese a que el sacerdote no ha conocido ningún caso, no descarta la probabilidad.

"Yo no conozco ningún caso, pero sinceramente no me extrañaría nada", concluyó.

Publicidad

Por otro lado, respecto a la existencia de extraterrestres , José Gabriel Funes, sacerdote argentino, comentó para ACI Prensa que aunque existiera vida fuera de la Tierra, esto no cambiaría la visión cristiana de todo el universo.

"Los católicos no tenemos necesidad de cambiar nuestra visión del universo. Dios, en su libertad, podría haber creado otras criaturas también inteligentes y poder ser parte de la creación", mencionó.