“Los huesos no me parecieron de cerdo”: investigan venta de tamales con carne de perro

A través de un video, difundido en redes sociales, una mujer en México hizo la denuncia. Autoridades recolectaron muestras para analizarlas y determinar a qué pertenecen.

El producto ha sido comercializado alrededor del Instituto Mexicano del Seguro Social, según funcionarios de la Alcaldía de Veracruz citados por el diario El Universal de ese país.

“Compré un tamal fuera del instituto, solo los venden los jueves, la carne y los huesos no me parecieron de cerdo, tenían un sabor que no era de cerdo, pero como lo condimentan mucho junto con la masa, no sabe mal", aseguró la mujer.

“Es una costilla, al parecer es de perro. Es un animal pequeño, no es de cerdo por el tipo de hueso que es, pero son costillas. Se asemejan a las de perro por el tamaño, la forma, el grosor, el color”, dice otra mujer que habla en el video y hace un estudio del alimento.

“Recibimos varias denuncias ciudadanas tanto vía redes sociales como en llamada al propio Ayuntamiento. Se verificaron los expendios de comida que se ubican cerca”, declaró el alcalde Fernando Yunes Martínez a El Universal.

Los resultados de las muestras tomadas estarían listos en dos semanas, agregó Yunes.