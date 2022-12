Los mantendré en suspenso: Trump no se compromete a aceptar resultados

Los candidatos presidenciales Hillary Clinton y Donald Trump iniciaron este miércoles el tercer y último debate de la campaña a la Casa Blanca, luego de una fría presentación en que no se estrecharon las manos.

En el arranque del debate, Clinton y Trump expusieron sus diferencias con relación a la controvertida segunda enmienda de la Constitución, que especifica el derecho de los ciudadanos a poseer armas de fuego.

Inmigración

Un segundo tema mucho más polémico fue el de la inmigración. El plan de Donald Trump de implementar la deportación masiva de millones de inmigrantes en situación irregular "desgarrará" a Estados Unidos, afirmó Clinton.

De acuerdo con ella, en el caso de se aplique esa iniciativa el país tendrá que salir a buscar inmigrantes "escuela por escuela, casa por casa, comercio por comercio". "Pienso que es una idea que desgarrará al país".

En la discusión, Clinton dijo que no quería "dividir familias. No quiero separar familias de sus hijos. Y no quiero ver la fuerza dedicada a deportar, de la que Trump habla, en acción en nuestro país".

En respuesta, Trump recordó que el propio presidente Barack Obama ha mantenido un volumen constante de deportaciones diarias.

"Lo que quiero decir es que el presidente Obama ya ha deportado a millones y millones de personas. Ella (Clinton) no quiere mencionarlo, pero es lo que ha estado pasando", dijo Trump.

"Marioneta de Putin"

En un momento de la discusión, Trump dijo que Putin "no tiene ningún respeto" por Clinton o el presidente Barack Obama, a lo que ella respondió que la razón es que él "prefiere tener una marioneta como presidente de Estados Unidos".

Clinton indicó que "17 agencias estadounidenses de inteligencia" han responsabilizado a Rusia por invadir correos electrónicos estadounidenses y repasado esa información al sitio WikiLeaks.

Por eso, Clinton desafió a Trump a condenar la iniciativa rusa, pero el millonario dijo que, aunque condenaba invasiones de correos electrónicos, "ella no tiene idea si fue Rusia, o China o alguien más".

"Nunca he visto a Putin. No es mi amigo", dijo Trump.