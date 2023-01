“Los niños están matando a los abuelos. Ellos tienen defensas y los viejos no”: colombiana en España

Afirma que, por el coronavirus, no se puede permitir a los más pequeños estar con los mayores. “Esto no es un chiste”, insiste y pide autoaislarse. Duro testimonio.

María de los Ángeles Salamanca, quien vive en Madrid y lleva 15 días en aislamiento debido a la pandemia del COVID-19 , asegura que comparte su testimonio para que en Colombia se tome conciencia de la tragedia que puede ocurrir.

“Han sido días de estar en nuestra casa encerrados, con nuestros hijos, nuestra pareja, no podemos salir a la calle. Solo puede salir una persona al mercado, a la farmacia, no podemos estar en la calle absolutamente para nada”, cuenta.

Y narra una de las experiencias más conmovedoras que vive ella con sus vecinos en estos tiempos de coronavirus: “El único momento en que uno se puede asomar a la calle es a las 7:30 p.m. para aplaudir a las personas que están trabajando en salud, exponiendo sus vidas para salvar a otros”.

Según su testimonio, los abuelos siguen muriendo en España.

“Por favor no tener a los niños pequeños con los abuelos, los niños no tienen nada que hacer con los abuelos, los niños están matando a los abuelos, los niños tienen las defensas, los abuelos no. Personas que tienen problemas respiratorios son los que primero están muriendo, los niños los están contaminando. Aun así, en algunos países siguen dejando a los abuelos con los niños”, dice.

Finalmente, recomienda tomarse la pandemia en serio e invita a lavarse las manos y evitar salir a la calle tanto como sea posible.

