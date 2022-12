Los riesgos de usar pantalones ajustados

Atención quienes usan jeans ajustados: no se pongan en cuclillas; al menos no por mucho tiempo.

Médicos en Australia reportaron que una mujer de 35 años fue hospitalizada durante cuatro días después de experimentar daño muscular, inflamación y bloqueos de nervios en las piernas después de acuclillarse varias horas mientras usaba pantalones muy ajustados.

"Estábamos sorprendidos de que esta paciente tuviera un daño tan severo en sus nervios y músculos", dijo en un correo el doctor Thomas Kimber del hospital Royal Adelaide en Australia.

La paciente, que no fue identificada, pasó la mayor parte del día previo ayudando a alguien a mudarse, agachada durante largos periodos mientras vaciaba armarios. Vestida en vaqueros skinny, la mujer dijo que se sentían cada vez más apretados y sus pies estaban dormidos cuando caminó a casa, lo que causó que se tropezara y cayera. Sin poder levantarse, pasó varias horas tirada afuera antes de llegar al hospital. Kimber y sus colegas publicaron el lunes un informe en línea sobre el caso en el Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry.

Kimber dijo que ya se había reportado previamente que los jeans ajustados causaban lesiones nerviosas en la ingle, pero no el tipo de problemas en los nervios de la parte inferior de la pierna y el daño severo al músculo que vieron.

Dijo que agacharse comprimió los nervios de la parte inferior de la pierna, lo que redujo el flujo sanguíneo a la pantorrilla y que los vaqueros ajustados empeoraron el problema. Después de ser atendida cuatro días (y que le cortaran los vaqueros) la mujer todavía tenía algo de debilidad en las piernas pero salió caminando del hospital y después se recuperó por completo.

Kimber no sabe si la mujer aún utiliza vaqueros ajustados, pero le advirtió sobre los peligros de agacharse con ellos. "Creo que es la naturaleza no elástica de los vaqueros lo que podría ser el problema", dijo Kimber, e hizo notar que pantalones con más elasticidad no serían tan peligrosos ya que no apretarían los nervios y músculos. Él no usa vaqueros ajustados, pero no a causa de los riesgos médicos: "¡Estoy muy viejo para ellos!".