¿Los rusos ponen micrófonos en la oficina oval? Sombra de la destitución se cierne sobre Trump

Vladimir Putin quiso terciar en la polémica sobre la información sensible que habría sido entregada a los rusos, pero solo logró profundizar la discusión.

El presidente ruso intentó bajarle el tono a la controversia y hasta bromeó sobre ella. Sin embargo, sin proponérselo, le abrió una nueva arista al ofrecerse a compartir la grabación de la conversación.

“Tendría que regañarlo porque él no compartió esos secretos con nosotros (...) sin embargo, si la administración de los Estados Unidos lo requiere, estamos dispuestos a proveerles la grabación de la conversación de Trump con lavrov”, sostuvo.

Y entonces surgió la pregunta obligatoria, que cogió por sorpresa al secretario de Estado, Rex Tillerson: ¿los rusos habían puesto micrófonos en la oficina oval?

Esta fue su respuesta: "No tendría forma de saberlo".

Trump, que tiene dos frentes de escándalo abiertos, se defendió así: "Nunca a un político lo habían tratado tan mal".

Lo dice porque, simultáneamente, la comisión de inteligencia de la Cámara investigará si el destituido director del FBI, James Comey, dejó constancia en un memorando de una petición de Trump de cerrar la investigación sobre los nexos de su exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn, con los rusos durante la campaña electoral.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, salió en defensa de Trump y aseguró: "estoy seguro de que vamos a querer escuchar al señor Comey, si esto sucede como él supuestamente describe, ¿por qué no tomó acción en ese momento? Por lo que hay muchas preguntas sin respuesta".

La sombra de una posible destitución se cierne sobre la Casa Blanca.

“Él podría ser procesado por cometer un delito en virtud de la sección 1518 del código penal de los Estados Unidos, que establece como un crimen obstruir a cualquier persona de manera que se impida la administración de justicia”, explica Ian Lovelad, experto en derecho constitucional de los EE. UU. de la City University de Londres.

Según una encuesta de Public Policy Polling, el 48 por ciento de los estadounidenses respalda el inicio de un proceso de destitución o "impeachment" contra Donald Trump.