Los Trump: ¿quién es quién en la nueva primera familia de EE. UU?

Melania Trump: es su tercera esposa. Nacida en Eslovenia, hace 46 años, se casó con el magnate en 2005 y es madre de Barron, de 10 años. Se dice que cursó el primer año de Arquitectura en una universidad eslovaca, aunque algunos dudan de esa versión, pero nunca se graduó. En vez de eso se dedicó al modelaje y por ello fue a vivir a Estados Unidos, en donde conoció a su futuro esposo. Tras casarse se dedicó al diseño de joyas.

Donald Trump jr: Es el hijo mayor del empresario y su primera esposa, Ivana Trump. Es vicepresidente ejecutivo de la organización Trump. Está casado con Vanessa Haydon, con quien tiene cinco hijos.

Ivanka Trump: es la segunda hija de su primer matrimonio y una de sus más cercanas colaboradoras. Incluso participó con él en el reality ‘The Apprentice’. En su juventud fue modelo y ahora se desempeña como vicepresidente de la Organización Trump. Está casada con Jared Kushner y por él se convirtió al judaísmo. Tiene tres hijos.

Eric Trump: el tercero de los tres hijos que Donald Trump tuvo con Ivana Trump. Es vicepresidente en la Organización Trump y se encarga de desarrollo y adquisiciones. Comparte con el magnate el gusto por el golf y por eso dirige sus campos. Está casado con Lara Yunaska.

Tiffany Trump: es la cuarta hija del magnate y la única con su segunda esposa, Marla Maples. Mientras sus otros hermanos crecieron en Nueva York, junto a su padre, ella fue criada en California por su madre. Estudió en la Universidad de Pennsylvania, en donde obtuvo un título en psicología y estudios urbanos.

Barron Trump: es el menor de los hijos de Trump y el único con Melania. Tiene 10 años. Le gusta el golf y, según su madre, es una versión pequeña del magnate en el rostro y temperamento.

Vanessa Haydon: esposa de Donald Trump jr. También fue modelo y se conoció con el hijo mayor del empresario en 2003 en un evento de este tipo; los presentó el propio Donald Trump. Contrajeron matrimonio en 2005 y tienen cinco hijos. Trabaja en la fundación de su cuñado Eric.

Lara Yunaska: se casó con Eric Trump en 2014. Fue presentadora de televisión y es una consumada deportista, quien además participa en varias organizaciones de caridad. Apoya a varias organizaciones que trabajan por los derechos de los animales y en la Fundación Trump. La pareja no tiene hijos pero sí un perro.

Jared Kushner: es el esposo de Ivana, con quien se casó en 2009. Proviene de una familia judía millonaria que se dedica al negocio de bienes raíces. Él es dueño del diario The New York Observer. Fue un gran apoyo de su suegro durante la campaña política.



