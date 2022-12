‘Los Vengadores' se unen para luchar contra Donald Trump

Las estrellas del universo cinematográfico de Marvel realizaron un video para invitar a sus más fieles seguidores para que voten en contra del republicano Donald Trump.

Liderados por Robert Downey Jr. (Iron Man), adelantan la campaña ‘Save the Day’ que fue impulsada por el director de la película, Joss Whedon.

Si bien no mencionan directamente a Trump, sí usan calificativos que denotan la referencia al magnate pidiéndole a los estadounidenses que no voten por un “cobarde y abusador racista que podría dañar para siempre nuestra estructura social”.

Por supuesto, las palabras de los protagonistas son bastante serias, pero no dejaron de lado la parte cómica, característica a Los Vengadores, y prometieron que si Trump no llegaba a la Casa Blanca, Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk, se desnudaría.