¿Lucha de poder entre Maduro y Cabello? Graves denuncias de oposición venezolana

La oposición venezolana divulgó este lunes una grabación en la que un conocido comentarista de televisión chavista y un supuesto jefe de la inteligencia cubana conversan sobre lo que serían tramas de corrupción y pugnas políticas dentro del Gobierno, y pidió que se investigue lo allí mencionado.

La conversación es atribuida por la oposición a Mario Silva, conductor del programa nocturno de opinión La Hojilla, que transmite la estatal Venezolana de Televisión (VTV), y a Aramis Palacio, identificado como un alto jefe del G-2 cubano.

Según la oposición, el diálogo se habría producido "poco después" de las elecciones del 14 de abril.

Esos comicios, necesarios para elegir al presidente que finalizará el periodo 2013-2019 iniciado por el fallecido mandatario Hugo Chávez, los ganó el oficialista Nicolás Maduro por una diferencia de 1,49 puntos sobre el opositor Henrique Capriles, que no reconoce los resultados y ha impugnado las elecciones ante el Tribunal Supremo, que aun no se ha pronunciado.

En la grabación de casi una hora, Silva menciona desde una "conspiración" militar contra Maduro hasta una maquinaria corrupta supuestamente dirigida por el diputado oficialista Diosdado Cabello, actual presidente de la Asamblea Nacional (AN-Parlamento).

Silva, quien protagoniza casi un monólogo frente a un Palacio al que apenas se lo escucha, habla de su preocupación por el "mucho ruido de sables" en la Fuerza Armada y la supuesta poca comunicación entre el ministro de Defensa, el almirante Diego Molero, y Maduro, una maniobra que atribuye a Cabello.

Silva relató incluso que ha habido fuertes rumores al interior del Gobierno de que el propio Molero estaría detrás de un plan para dar un golpe contra Maduro.

"No estamos hablando de una conspiración normal, estamos hablando de chisme (...) tenemos una situación grave interna de chismografía, de rumores que nos están jodiendo", expresó el comentarista político, considerado la voz del ala más radical de la revolución y a cuyo programa solía acudir con mucha frecuencia el fallecido Chávez.

Silva insiste además en que Cabello dirige un grupo que pugna por el poder con Maduro, y asegura que la consigna opositora en la campaña para las elecciones de abril, "'Maduro no es Chávez' se la entrega Diosdado" Cabello a los adversarios de la revolución.

"Lo que dice Diosdado es que 'yo quiero controlar, pero no quiero ser presidente', asevera Silva en la grabación.

El comentarista chavista además se refiere en duros términos al presidente del Parlamento, a quien describe como "un corrupto" interesado en "el poder y el dinero".

Entre otras, vincula a Cabello con un supuesto "blanqueo" de dinero a través de la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y de la oficina recaudadora de impuestos Seniat.

Silva le dice a su interlocutor cubano, que casi no habla, que deben "sentarse con Maduro y decirle las cosas".

"Yo he estado a tiro de decirle a Maduro hay una conspiración, pero yo no sé qué reacción va a ver, puede ser contraproducente", afirma el comentarista chavista.

El diputado opositor Ismael García, que presentó a la prensa la grabación, opinó que en ella "se evidencia la pelea a cuchillo que hay en el gobierno entre Diosdado Cabello y el señor Nicolás Maduro".

Afirmó que la conversación, cuya procedencia no precisó aunque aseguró que fue el propio Silva quien la grabó, será entregada a la Fiscalía General y a la Contraloría, con la esperanza de que se investigue.