"Lucharemos por ellos": California demanda a Trump por eliminar DACA

El fiscal de ese estado sostiene que el expresidente “violó la Constitución y las leyes federales cuando rescindió el programa”.

Xavier Becerra demandó este lunes la decisión del presidente estadounidense de eliminar un programa que protege a jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños.

El recurso sostiene que el gobierno de Trump "violó la Constitución y las leyes federales cuando rescindió el DACA", la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, indicó un comunicado del despacho de Becerra.

"Uno de cada cuatro de esos 'dreamers' (soñadores, como son denominados los beneficiarios del programa) del DACA tienen a California como su hogar y no es coincidencia que este gran estado sea la sexta mayor economía del mundo", indicó Becerra, primer latino en escalar en California a esta posición equivalente a un secretario de Justicia.

"En California no sólo los apoyamos y los valoramos, luchamos por ellos" y "no permitiremos a Donald Trump destruir las vidas de jóvenes inmigrantes que hacen de California y de nuestro país un lugar fuerte".

De los 800.000 jóvenes que se beneficiaron de este programa creado por el expresidente Barack Obama en 2012, unos 200.000 viven en California.

La denuncia fue introducida en una corte de California junto a los estados de Minnesota (norte), Maryland y Maine (noreste).

Miles de personas marcharon el domingo en Los Ángeles contra la decisión de Trump, y manifestaciones similares se han registrado en los últimos días en otras ciudades, incluidas Nueva York y Washington.

Dieciséis fiscales generales de 15 estados y de la capital presentaron hace casi una semana otra demanda que argumenta que el gobierno violó la Constitución al discriminar a los jóvenes DACA de origen mexicano, que representan un 78% del total.

A esa demanda no se unió California. La AFP consultó el despacho del fiscal Becerra el porqué, pero hasta ahora no obtuvo respuesta.