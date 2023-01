Luis Almagro dice que lo malinterpretaron cuando habló sobre intervención militar en Venezuela

El secretario general de la OEA matizó sus afirmaciones tras recibir una ola de críticas por parte de los países de la región.

Entretanto, Almagro urgió a la comunidad internacional a evitar que Venezuela se convierta en Ruanda, donde entre 800.000 y un millón de personas fueron asesinadas en 1994 mientras el mundo parecía ajeno a la barbarie.

"En efecto, la responsabilidad de proteger consiste en evitar que suceda. No debemos esperar a que Venezuela sea Ruanda, hay que evitar que sea Ruanda. Y ya son millones las personas asesinadas, torturadas, desplazadas en Venezuela. La responsabilidad de proteger no es contar muertos", afirmó Almagro en Twitter.

Almagro hizo esas declaraciones después de publicar el domingo un video en el que aseguraba que sus palabras sobre una intervención militar en Venezuela habían sido malinterpretadas.

El viernes, en Colombia, el responsable de la OEA dijo que no se podía descartar una intervención militar contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro para poner fin al sufrimiento del pueblo de Venezuela.

"En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción", manifestó, entonces, Almagro.

En su video, publicado en Twitter, Almagro aseveró que sus declaraciones fueron malinterpretadas.

"Dije muy claramente que siempre debemos agotar el camino de las acciones diplomáticas y que debemos dejar todas las opciones abiertas. Que no debe descartarse ninguna opción", explicó en la grabación.

"A partir de ahí -añadió- algunas interpretaciones maniqueístas buscaron cambiar el eje de la discusión. El desarrollo fue que hablábamos de un ataque militar de violencia, que éramos favorables a la agresión armada. No es cierto".

Frente a ello, Almagro señaló que su objetivo es "detener la violencia, detener la agresión y la represión" dentro del marco del sistema de derecho interamericano y derecho internacional público.

El Gobierno venezolano ha apuntado que denunciará a Almagro ante la ONU por "promover una intervención militar" en el país y "atentar contra La Paz de América Latina y el Caribe", según adelantó hace dos días la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en Twitter.

Almagro ha denunciado a miembros del Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y ha creado un grupo de trabajo para estudiar la migración venezolana.

