¿Machista? López Obrador responde con beso en la mejilla a pregunta de periodista

No es la primera vez que el presidente electo es criticado por sus acciones con la prensa, hace tan solo unos días llamó “corazoncitos” a un grupo de reporteras.

Andrés Manuel López Obrador, también conocido como AMLO, no ha asumido la presidencia y desde ya ha tenido controvertidos episodios con la prensa mexicana. El último caso ocurrió el pasado 21 de septiembre en su visita al estado de Baja California.



Hace unos días, #AMLO se vio "enredado" en una polémica por llamar a unas reporteras "corazoncitos"... ahora en #Tijuana, una reportera le hizo una pregunta y le dio un beso



Estoy conversando con Lorena García, reportera del Periódico Mexicano en #AzucenaxFórmula 104.1 FM pic.twitter.com/tKmpzoshQi — Azucena Uresti (@azucenau) September 24, 2018

El electo presidente estaba saliendo de un evento de su ‘gira de agradecimiento’ cuando fue abordado por la periodista Lorena García, del diario ‘El Mexicano’ de Tijuana, para preguntarle sobre el interés de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en las elecciones para la gobernación de dicho estado.

El mandatario, en vez de responder a los cuestionamientos, sonrió y le dio un beso en la mejilla a la reportera. Luego, se subió a su camioneta, gritó “Ahí nos vemos” y se despidió con un abrazo del actual gobernador de Baja .

La acción fue rechazada por García, quien aseguró a Radio Fórmula: “Se me hace una falta de respeto. Hay una molestia, pero tampoco quiero una venganza. Nunca me había pasado en mis 19 años como reportera de prensa una situación como esta”.



Le conté sobre la periodista Lorena García, quien le hizo una pregunta a @lopezobrador_ y él le respondió con un beso, algo que molestó a la comunicadora.



Hoy el vocero de #AMLO dijo “si esto ofende al público... es algo que tenemos que reflexionar nosotros” #AzucenaxMILENIO pic.twitter.com/YuRqhFbgmR — Azucena Uresti (@azucenau) September 26, 2018

AMLO no se refirió al incidente, aunque su jefe de comunicaciones salió a la opinión pública para restarle importancia al acto. “Si esto ofende al público, es algo que tenemos que reflexionar nosotros, pero no es con mala intención”, aseguró Jesús Ramírez, vocero del entrante presidente.

Días antes, Obrador tuvo otro desencuentro con reporteras mexicanas. “No voy a hablar de eso, corazoncitos”, fueron las palabras de AMLO con las que se negó a responderle a las periodistas sobre el pacto entre Morena y el Partido Verde para obtener la mayoría en el Senado mexicano.

Varias periodistas mexicanas se han pronunciada en contra de la actitud del López Obrador. Verónica Calderón condenó a través de Twitter las acciones y señaló que “lo más grave es que no responde preguntas, descalifica a la prensa”.