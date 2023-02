¿Madeleine McCann está viva? Joven cree que puede ser ella y pide una prueba de ADN

Una joven que cree ser Madeleine McCann pidió ayuda para que le permitan contactarse con los padres de la niña que desapareció en 2007 durante unas vacaciones en Portugal y también quiere que le hagan una prueba de ADN. Una mancha en el ojo derecho es una de las similitudes que tiene con la pequeña.

Esta persona, identificada como Julia, apareció en una cuenta de Instagram hace algunos días y empezó a contar el porqué cree que sí es la pequeña de 3 años de la que no había rastro, al parecer, hasta ahora.

Según lo que ha posteado en el perfil, el primer recuerdo que tiene de su infancia “es muy fuerte y se trata de unas vacaciones en un lugar cálido donde había playa y edificios blancos con apartamentos. Recuerdo que vi tortugas en la playa, era una pequeña bahía. Había otros niños y trataron de tocar las pequeñas tortugas. No veo a mi familia en este recuerdo”.

También compartió el retrato hablado de un hombre que aparece en la página @officialfindmadeleine

“Reconozco a esta persona, se parece mucho a mi abusador”, afirmó la joven que cree ser Madeleine McCann.

Adicional a eso, compartió una fotografía en primer plano de su cara, en la que muestra una mancha en el ojo derecho muy parecida a la que se ve en fotografías de Madeleine McCann tomadas por sus padres biológicos antes de su misteriosa desaparición.

“Necesito que me ayuden porque la Policía me ignora. Necesito que la Policía me haga un test de ADN y lo compare con el ADN de Madeleine. Necesito hablar con Kate y Gerry Mccann”, pidió en esta cuenta, que ya tiene más de 600 mil seguidores.

Luego de que se hiciera viral la historia de esta joven que cree ser Madeleine McCann, ella misma confirmó a través de cuenta que los padres de la niña accedieron a hacerse la prueba de ADN, misma que la familia con la que creció se ha negado a realizarse.



La historia de Madeleine McCann

Madeleine McCann desapareció el 3 de mayo de 2007, poco antes de su cuarto cumpleaños, en Praia da Luz, un balneario de la región del Algarve en Portugal, donde estaba de vacaciones con su familia.

Sus padres fueron imputados y luego exonerados por la desaparición de la niña.

En junio de 2020 la Fiscalía de Brunswick, Alemania, dijo que tenía la certeza de que la niña había muerto y añadió que sus sospechas recaían en un hombre detenido en Kiel por otro caso.

Christian B., que cumple una pena de prisión por la violación de una mujer estadounidense de 72 años en 2005 en el sur de Portugal, vivía en el momento de la desaparición de Maddie a pocos kilómetros del hotel de Praia da Luz donde desapareció, según los investigadores alemanes.